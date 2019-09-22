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Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden HDP'lilere tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 12:32 | Son Güncelleme

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de HDP il binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi sürüyor - Eyleme katılan anneler, il binasına giren HDP'lilere "20 gündür burada oturuyoruz umurlarında değil" diyerek tepki gösterdi - Oğlu için oturma eyleminde bulunan baba Şehmus Kaya, il binasının penceresine ay yıldız desenli şal astı

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır anneleri, binaya giren partililere "20 gündür burada oturuyoruz umurlarında değil." diyerek tepki gösterdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP il binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Oturma eyleminde yer alan anneler, il binasına giren HDP'lilere, "20 gündür burada oturuyoruz umurlarında değil." diyerek tepki gösterdi.

Aileler, "Susma sustukça sıra gelecek.", "Kahrolsun PKK." sloganları attı.

Güvenlik güçlerinin sakinleştirdiği ailelerden oğlu Vedat için eyleme katılan baba Şehmus Kaya da HDP il binasının penceresine ay yıldız desenli şal astı.

- "Annelerin bu zulme 'dur' deme zamanı geldi, geçiyor"

Konya'dan gelerek 16 yaşındaki kızı Yasemin için oturma eylemine katılan anne Yıldız Ballı da tepkisini şöyle dile getirdi:

"Selahattin Demirtaş, 'Anamızsınız, bacımızsınız, kardeşimizsiniz.' diyor. Nerede bu kardeşlik, bacılık? Analar, bacılar, size sesleniyorum. Bu evlatları öyle kolay şartlarda büyütmedik. Annelerin bu zulme 'dur' deme zamanı geldi, geçiyor. Yeter artık yüreğimiz yanıyor. Evladı kaçırılan herkese söylüyorum. Bizlere destek verin. Sizler de buraya gelseniz çocuklarımızı oradan getiririz."

Yeğeni için eyleme katılan Muhittin Avunan ise "En büyük Kandil burasıdır. Polisimize, askerimize silah sıkanlar bunlardır." iddiasında bulundu.

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Diyarbakır HDP İl Binası tepki

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