HABER

Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine 7 yaşındaki Memati'den destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 15:14 | Son Güncelleme

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek için babası Yusuf Aygün ile Şanlıurfa'dan gelen 7 yaşındaki Memati Aygün, annelere çikolata ve şeker ikram etti - Baba Yusuf Aygün: - "Türkiye genelinde annelere destek olmamız lazım. Belki çocuklarına ulaşırız"

DİYARBAKIR (AA) - Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek için babasıyla Şanlıurfa'dan gelen 7 yaşındaki Memati Aygün, annelere çikolata ve şeker ikramında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Annelerin oturma eylemi yaptığı HDP İl Başkanlığı binası önüne Şanlıurfa'dan destek ziyaretine babası Yusuf Aygün ile gelen 7 yaşındaki Memati Aygün, annelere şeker ve çikolata ikram etti.

Baba Aygün, annelerin oturma eylemine ilişkin televizyonda yayımlanan haberleri gördüklerini, bunun üzerine destek için geldiklerini söyledi.

Annelerin büyük bir cesaret örneği göstererek, çocuklarını geri istediğini vurgulayan Aygün, "Türkiye genelinde annelere destek olmamız lazım. Belki çocuklarına ulaşırız. En azından diğer annelere de örnek olsun. Oğlum, şeker dağıtmak istedi. Hatta birkaç gün burada kalmak istiyor. Annelerin yanında olacağız. Anneler ağlamasın." dedi.

Memati Aygün de oturma eylemi yapan anneleri televizyonda görünce çok üzüldüğünü, onlara şeker ve çikolata dağıtmak için Şanlıurfa'dan geldiğini dile getirdi.

PARTNERDev timsahı dakikalar içinde öldürdü!Dev timsahı dakikalar içinde öldürdü!
Dorian Kasırgası mağdurlarına ‘vize anonsu’ yapan operatörden yolculara özürDorian Kasırgası mağdurlarına ‘vize anonsu’ yapan operatörden yolculara özür
Son 4 yılda orman kazalarında 15 kişi hayatını kaybettiSon 4 yılda orman kazalarında 15 kişi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Bekaret sahnesi olay olmuştu! Bahar Şahin'den şok itiraf geldi

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesine ilişkin mahkeme kararına yapılan itiraz reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Kaybolan Emirhan'ın 2 gün sonra cesedine ulaşıldı

Kaybolan Emirhan'ın 2 gün sonra cesedine ulaşıldı

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

Son dakika: MSB'den ortak kara devriyesine ilişkin ABD ile ilgili iddiaya yanıt!

MSB'den ABD ile ilgili 'YPG' iddiasına yanıt!

Yağmur Taktaş kimdir? Emre Mor’dan Yağmur Taktaş’a mesajlar

Yağmur Taktaş kimdir?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Bülent Arınç'a 'Ahmet Türk' tepkisi!

AK Parti'den Bülent Arınç'a 'Ahmet Türk' tepkisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.