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Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 14:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden annelerin, HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor - KADEM Batman İl Temsilcisi Adile Gürbüz: - "Burada çok büyük bir cesaret örneği gösteriliyor. Sonucunun hayırlı olmasını diliyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocuklarının HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek, dün HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen anneler Fevziye Çetinkaya ile Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in başlattığı oturma eylemi, yakınlarının da katılımıyla sürüyor.

Evlatlarına kavuşmak için eylem yapan anneleri, KADEM Batman İl Temsilcisi Adile Gürbüz beraberindeki dernek üyeleriyle ziyaret etti.

Annelerle kucaklaşan Gürbüz, onlara Yasin-i Şerif ve tespih hediye etti.

- "Çok büyük bir cesaret örneği gösteriliyor"

Gürbüz, yaptığı açıklamada, ailelerin güçlü bir duruş sergilediğini söyledi.

Kalben, dualarıyla ve ziyaretleriyle ailelere destek olmak istediklerini ifade eden Gürbüz, "Burada çok büyük bir cesaret örneği gösteriliyor. Sonucunun hayırlı olmasını diliyoruz. Katılmayı düşünüp de vazgeçenlerin sayısı artsın inşallah. Dönsünler, gitmesinler. Daha fazla insanın üzülmesini istemiyoruz. Tüm Türkiye'nin ailelere destek verme konusunda elinden geleni yapacağını umut ediyor, destek bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Gürbüz ve beraberindekiler, bir süre eylem yapan annelerin yanında oturarak sohbet etti.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı başkanlığındaki kadın heyeti de annelere destek ziyaretinde bulundu.

- "Onların feryadı bizim feryadımız"

Oturma eylemi yapan annelerin sesinin bütün Türkiye'nin sesi olduğunu belirten Ayvalı, onların, vatanları ve evlatları için mücadele eden cesur ve örnek kadınlar olduğunu aktardı.

"Onların feryadı bizim feryadımız. Mücadeleleri bizim mücadelemiz. Onların yanında olduğumuzu, onlara destek olacağımızı ilan ediyoruz. Evlatlarını kurtarmak için mücadele ediyorlar." ifadelerini kullanan Ayvalı, şunları kaydetti:

"PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını kurtarmak için mücadele ediyorlar. Onlar aslında söylenebilecek her şeyi söylediler. Dediler ki 'Sizin çocuklarınız kolejlerde okurken, bizim çocuklarımız kandırılarak, dağa çıkarılıyor.' Son derece haklı bir isyan. Onlar suçluyu biliyorlar. Onların evlatları artık Türkiye'nin evlatlarıdır. Onlar Türkiye'nin anneleri olmuşlardır. Başkalarının yüreği Selahattin Demirtaş ile çarpabilir, bizim yüreğimiz Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelerimizle çarpıyor. Sonuna kadar bu mücadelelerinin destekçiyiz."

Ziyaret sırasında il binasından çıkan HDP Milletvekili Remziye Tosun ve bir grup partili, heyete tepki gösterdi.

Yaşanan arbede sırasında oturma eylemi yapan annelerden Remziye Akkoyun baygınlık geçirdi.

Akkoyun'a 112 Acil Servis ekibi müdahale etti.

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