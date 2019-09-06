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Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 16:31 | Son Güncelleme

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor - Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın: - "Yıllardır sessiz bir çığlık vardı, o çığlık artık patlama noktasına geldi. Anneler artık seslerini duyurmak istiyor. Biz de onların yanındayız, o acıyı hissediyoruz ve mücadelelerine ortak olmak için geldik"

DİYARBAKIR (AA) - Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Evlatlarına kavuşmak için eylem yapan anneleri, Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Diyarbakır İl Temsilcisi Özlem Vuran ve beraberindeki üyeler ziyaret etti.

Aydın, yaptığı açıklamada, komisyon olarak yüreği yanan annelerin yanında olmak için geldiklerini söyledi. Tüm teşkilatın annelerin yanında yer aldığını aktaran Aydın, anne yüreğiyle bu işe el attıklarını belirtti. Aydın, şöyle konuştu:

"Babalarımızın gözyaşları bizim gözyaşlarımızdır, dedik onlara. Cesur annelere, bu zulme başkaldırıdır, diyoruz. Yıllardır sessiz bir çığlık vardı, o çığlık artık patlama noktasına geldi. Anneler artık seslerini duyurmak istiyor. Biz de onların yanındayız, o acıyı hissediyoruz ve mücadelelerine ortak olmak için geldik. Ailelerin dertlerini dinliyoruz, onların dertleri bizim dertlerimizdir. Yakın zamanda Hacire anne gibi onların da yüzü gülecek. Bunun ümidiyle dua ediyoruz."

Vuran ise Hacire Akar'ın oğluna kavuşmasının ardından diğer annelerin güç alarak aynı direnişi gösterdiğini aktardı.

Kadınlara, ailelere destek olmak amacıyla anneleri ziyaret ettiklerini kaydeden Vuran, "İnşallah bu hareket bir sonuç verecektir. Evlatlarına kavuşurlar ve her şey düzelir. Onlara destek olmak için buradayız. Dernek olarak elimizden geldiğince yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ankara, Mersin ve Adana'daki Vatan Partisi Öncü Kadın üyeleri de aileleri ziyaret ederek oturma eylemine destek verdi.

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