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Oturma eylemindeki anne: Diğer anneler de gelsin, korkmasınlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 11:53 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR HDP İl Başkanlığı önünde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Adil (24) için oturma eylemi yapan Cennet Kabaklı, "Diğer annelere sesleniyorum, evde durmasınlar, gelsinler, burada hep beraber bekleyelim.

Oturma eylemindeki anne: Diğer anneler de gelsin, korkmasınlar

Mehmet Mucahit CEYLAN- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR HDP İl Başkanlığı önünde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Adil (24) için oturma eylemi yapan Cennet Kabaklı, "Diğer annelere sesleniyorum, evde durmasınlar, gelsinler, burada hep beraber bekleyelim. Korkmasınlar. Evde durmakla bir çözüm olmaz. Evladımız için canımızı veririz" dedi.
Gaziantep'te 2015 yılında usta birliğine giderken Tunceli- Pülümür karayolunda yol kesen teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı için 28 Eylül'den beri Diyarbakır'da, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Cennet Kabaklı, evladını en son geçen yıl internette yayınlanan bir videoda gördüğünü söyledi. Kabaklı, oğlunun serbest bırakılmasını istedi. Cennet Kabaklı, eşini kaybettiğinde oğlu Adil'in 2 yaşında olduğunu ve zorluklarla büyüttüğünü belirtti.
'ANNELERİN YÜREĞİ YANMASIN ARTIK'
Cennet Kabaklı, evladına kavuşana kadar HPD binasının önünden ayrılmayacağını ifade ederek, şunları söyledi:
"5 senedir oğlumdan haber alamıyorum. Sadece videoları yayınlandı. En son geçen yıl yayınlandı. Bırakılmalarını istiyorum, askerlerimizin, polislerimizin hepsinin bırakılmasını istiyorum. Annelerin yüreği yanmasın artık, bıraksınlar artık dayanacak gücüm kalmadı. 5 seneden beri neler çektiğimi bir Allah bilir, bir de ben bilirim. Ben onu ne çilelerle, ne zorluklarla büyüttüm. Öksüz, babası yok. 2 yaşındaydı vefat etti babası. Bırakmalarını istiyorum, gelsin artık. Bütün evlatlarımızı bıraksınlar, yeter. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, elini atsın. Bıraksınlar, gelsinler evlatlarımıza kavuşalım. Herkes kavuşsun, bütün anneler kavuşsun. Burada evladım gelene kadar oturacağım."
'DİĞER ANNELER DE GELSİNLER BURAYA'
Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan annelerin HDP önüne gelmesini isteyen Kabaklı, "Diğer annelere de sesleniyorum, evde durmasınlar, gelsinler, burada hep beraber bekleyelim. Evde durmakla bir çözüm olmaz. Korkmasınlar. Evladımız için canımızı veririz. Hepimizin bir bayrağı var. Bu vatan, bu toprak hepimizin. İnşallah bu terör olayı da bitecek, terör yok olacak. İnşallah bu zafer de bizim olacak. İnşallah terörün sonu gelir. Kurban olduğum rabbim bütün Mehmetçiklerimizi de esirgesin, tırnaklarına taş değdirmesin" dedi.

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Oturma eylemindeki anne: Diğer anneler de gelsin, korkmasınlarOturma eylemindeki anne: Diğer anneler de gelsin, korkmasınlarOturma eylemindeki anne: Diğer anneler de gelsin, korkmasınlar

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