Oturma odanızın kalitesini arttırıp daha modern hale getirecek koltuk takımı önerileri

Yeni trendlere göre evinizi baştan dekore etmeyi düşünüyorsanız ilk olarak koltuk takımı değişikliğine gidebilirsiniz. Evinizin havasını değiştirecek ve içinizi ısıtacak birçok çeşit bulmanız mümkün. Seçim yaparken zorlanıyor ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız endişelenmeyin. Sizin için modern, kullanışlı ve uzun ömürlü koltuk takımlarını bir araya getirdik. Gelin, hep birlikte inceleyelim.

1. Turuncunun sıcaklığıyla içiniz açılsın

Evinizde değişiklik yapmak için can atıyorsanız size harika bir oturma grubu önerimiz var. Chester İtalyan Koltuk Takımı, renkleri ve farklı duruşuyla göz dolduruyor. Büyük alanlar için ideal bir tercih olan koltuk takımının kullanışlı ve konforlu tasarımı, seti üst sıralara taşımaya yetiyor. Turuncu ve gri tonları harika bir uyum yakalıyor. Yüksek kaliteli kumaştan yapılmış ve sağlam da bir gövdeye sahip set, 32 dansite sünger dolgusuyla konfordan yana da yüzünüzü güldürüyor. Klasik ve modern tarzı aynı anda yansıtan oturma grubunun evinize çok yakışacağından hiç şüphemiz yok!

2. Küçük alanlarda harikalar yaratabilirsiniz

Klasik görünümden sıkılanlar için renkleriyle göz dolduran bir koltuk takımı önerisiyle geldik. Vivense Vivente Frezya Koltuk Takımı, gri ve morun eşsiz uyumuyla evinize farklı bir hava katıyor. Yumuşak dokusuyla oldukça rahat, modern görünümüyle de estetik bir duruş sergiliyor. İthal örme kumaşı silinebilir olduğu için kolay temizleniyor. 1 adet berjer ve 1 adet 3'lü koltuktan oluşan set, uzun süre size eşlik ediyor. İdeal boyutuyla hemen her salonda kullanılabilen setin 3'lü koltuğu yatak olabiliyor. Bu sayede misafirleriniz için yatacak alan da sağlıyor.

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3. Deri koltuklarla evinizin tarzı değişsin

Deri tasarımları seviyor ve tarzınızı evinize de yansıtmak istiyorsanız Pienza Koltuk Takımı tam size göre! Takım, modern ve şık görünümüyle göz dolduruyor. Oturma odası ve salonun yanı sıra ofis için de kullanılabiliyor. Silinebilir kaliteli ithal deri malzemeden yapılmış olması, temizlik için büyük kolaylık sağlıyor. Metal veya ahşap ayak seçimi yapılabiliyor. Ayrıca koltuk sayısını ihtiyacınıza göre seçmeniz de mümkün. Gürgen ağacından yapılmış iskeleti ile de hem dayanıklı hem uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Rahat ve yumuşak yapısına hayran kalacağınız takımda uzanıp TV izlemenin ya da kitap okumanın keyfini çıkarmaya ne dersiniz?

4. Geniş odalar için rahat köşe koltuk seçebilirsiniz

Hem fonksiyonel hem kullanışlı bir L koltuk takımı arayışındaysanız sizin için harika bir önerimiz var, Asya Chester Köşe Koltuk Takımı! Üstelik misafir ağırlarken zorluk çekmeyin diye yatak olabilme özelliğine de sahip. Yüksek kaliteli ithal kumaştan üretildiği için lekelere karşı oldukça dayanıklı. İskelet kısmı tamamen gürgen ağacından imal ediliyor. Böylece uzun yıllar sorunsuz kullanılabiliyor. Plastik ayakları sayesinde zeminde çizilmelere neden olmuyor. 28 dansite sünger dolgusuyla konfor ve rahatlık sağlayan köşe takımıyla evinizde modern bir atmosfer oluşturmak çok kolay!

5. Modern bir kraliyet odanız olsun

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Gösterişi ve sadeliği bir arada bulmanızı sağlayacak bir oturma grubu tavsiyemiz var. ACS Prada Koltuk Takımı, altın renkli dokunuşlarıyla evinizde kraliyet havası estirecek mükemmel bir set. Yeşil ve açık grinin salonunuza katacağı farklılığa diyecek söz yok. Berjerlerin altın renkli ayak detaylarına hayran olmamak ise elde değil. Modern aynı zamanda da şık görünümüyle evinize yenilik, rahatlık getiren ve dayanıklılığıyla öne çıkan Prada Koltuk Takımı, odanızda ekstra bir dekorasyon ürününe de ihtiyaç bırakmıyor. Esnek ve leke tutmayan baby face tarzı kumaşla üretildiği için temizlemesi de oldukça rahat.

6. Bütçe dostu koltuk takımıyla evinizin havasını değiştirebilirsiniz

Evinizde değişiklik yapmak istiyor ama bütçenize uygun bir koltuk takımı bulamıyorsanız bu önerimiz size gelsin! Evdemo Bumerang Koltuk Takımı, sağlam ve şık duruşuyla aradığınız ürün olabilir. Silinebilir dokuma kumaşı kullanım kolaylığı sağlıyor. Üründe herhangi bir kanserojen madde kullanılmıyor. Üstelik antibakteriyel olduğundan özellikle bebekli aileler için oldukça ideal. 3'lü koltuğun yatak olarak kullanılabiliyor olması, misafir geldiğinde yer bulma sorununu da çözüyor. Sırt kısımlarında bulunan 52 dansite sünger dolgusuyla oldukça konforlu. Yastık kılıflarında bulunan fermuar sayesinde kılıfları yıkamak da mümkün.

7. Kadife koltuk takımıyla modern bir tarz yakalayabilirsiniz

“Hem kadife hem modern olsun.” diyorsanız sıradaki önerimiz ilginizi çekebilir. Square Koltuk Takımı, kalitesi ve tarz duruşuyla fark yaratıyor. Kadife kumaşın rahatlığı modern dünyanın dokunuşlarıyla buluşuyor. Evinizin havasını değiştirmek ve yeni bir tarz yaratmak için harika bir seçim. 2 adet 3’lü koltuk ve 1 adet berjerden oluşan set, dayanıklı ve uzun ömürlü olmasıyla da dikkat çekiyor. Yumuşak yapısıyla rahat ve konforlu bir kullanım sunuyor. Birinci sınıf kaliteli ahşap malzemeden yapılmış olması ise tercih sebebi hâline getiriyor. Yaysız olarak tasarlanan takımın çökme yapmak gibi sorunların önüne geçiyor.

8. Rahat koltuk takımıyla televizyon izleme keyfini katlayabilirsiniz

Bentley Koltuk Takımı, şıklığı ve konforu birlikte bulabileceğiniz harika bir set. Kadife kumaşın kalitesi ve modern görünümüyle evinizin kalitesini arttıracak takım özellikle geniş alanlar için oldukça ideal. 2 adet 3’lü koltuk ve 2 adet berjerden oluşan koltuk takım, sade tasarımlardan hoşlananlar için doğru seçim olabilir. Yatak olma özelliği olduğu için gelen misafirlere ekstra yatacak alan sunar. Dönebilen mekanizmalı berjer, rahat kullanılır. Koyu gri renkten vazgeçemeyenlerin ilk tercihi olacağını düşündüğümüz koltuk takımı, göz alıcı tasarımıyla evinize bambaşka bir hava katacak!

9. Saraylara yakışır bir oturma grubuyla tanışın

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Modern dokunuşlarla evinizi renklendirip fark yaratmanız mümkün. Lizbon Koltuk Takımı, bu konuda size yardımcı olabilecek iyi bir seçenek. Hem şık bir görünüme sahip hem konforlu ve fonksiyonel. 2 adet 3’lü koltuk ve 1 adet berjerden oluşan setle odanızın havasını kolayca değiştirebilir, dekorasyonda modern bir dokunuş yaratabilirsiniz. Yumuşak dokusu sayesinde oldukça konforlu. Silinebilir olmasıyla da temizlik yaparken büyük kolaylık sağlar. 32 dansite sünger dolgusu ise televizyon izlerken, kitap okurken hatta çalışırken rahat etmenizi de garanti eder. Takımın diğer bir artısı ise iki adet 3’lü kanepenin yatağa dönüşebiliyor olması.

10. Puf severler burada mı?

Eymense Tedy Koltuk Takımı, rahatına düşkün olup tarzını yansıtmak isteyenlerin aradığı ürün. Puf görünümüyle konforunuzdan ödün vermeden odanızda modern bir stil yakalayabilirsiniz. 1 adet 3’lü, 1 adet 2’li koltuk, 1 adet berjer ve puftan oluşan set, evinizin havasını değiştirecek. Doğal malzemeden yapılmış kaliteli kumaşıyla göz dolduran takımın ahşap iskeleti, uzun yıllar sorunsuz kullanım imkânı tanır. Üstelik 30 dansite sünger dolgunun üzerinde yumuşaklığını daha da arttırmak amacıyla kuş tüyü dolgu bulunur. Grinin harika bir tonuyla salonunuzu buluşturmak isterseniz takımı kaçırmayın deriz.