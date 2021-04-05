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Oturma odasındaki kaçak kazıya 2 gözaltı

05.04.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde evlerinin oturma odasında kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Hamam Mahallesi’nde S.B.

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Adana’nın Kozan ilçesinde evlerinin oturma odasında kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Hamam Mahallesi’nde S.B. ve M.B. isimli şahısların evinde kaçak kazı yaptığı bilgisi alınması üzerine evde arama yapıldı.
Yapılan arama sonucunda evin oturma odası bölümünde yaklaşık 1 metre derinliğinde çukur kazdıkları belirlendi. Odada 1 adet kazma, 1 adet murç diye tabir edilen alet ve 1 adet çömçe diye tabir edilen malzeme ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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