Oturma odasını sinemaya çevirin

Beyaz renkte ve 2.8 KG ağırlığındaki ürün, yanlardan yumuşatılmış hatlara sahip. Böylece onu rahatlıkla konumlandırabiliyorsunuz ve odanızdaki eşyalarla uyumsuz bir görüntü oluşturmuyor. Üst kısmında anlaşılır bir şekilde tuş dizilimi yer alırken alt tarafta da projeksiyonun yüksekliğini ayarlayabileceğiniz bir çıkıntı yer alıyor. Yan taraflarda sıcak havayı tahliye için ızgara bölümleri yer alırken arka tarafta da bağlantı noktaları konumlandırılmış.
EB-U05 modelinde 2 adet HDMI (mobil cihazlar için MHL desteği de var), kompozit, VGA ve ses girişleri yer alıyor. İsteğe bağlı olarak akıllı mobil cihazlarınızı kablosuz ağ üzerinden (IEEE 802.11b/g/n) projektörle kullanabilmeniz için wireless sistem de talep edebiliyorsunuz.
Toparlamak gerekirse EB-U05’in şık ve kolay kullanıma imkan sunan bir tasarımı var. Öyle ya, HDMI kabloyu bağlayın, kumanda ile cihazı açın ve hepsi bu.
300 inch’e kadar görüntü boyutu ile adeta duvarınızı sinema perdesi haline getirin
3400 lümen parlaklık düzeyi ve 3LCD teknolojisi sayesinde yalnızca karanlık ortamlarda değil, aynı zamanda yüksek ışık düzeyinin olduğu ortamlarda da belirgin görüntüler sunabilen bir projeksiyon cihazından söz ediyoruz. Ki buna derin siyahlar ve parlak beyazlar da dahil. Böylelikle yalnızca sunumlar için değil, sinema ve video oyun keyfiniz için de başvurabileceğiniz cihazlardan bir tanesi bu. Cihazda 15.000:1 kontrast oranı bulunurken, FHD çözünürlüklü net görüntüler sağlayabiliyor. 300 inch’ten söz ediyoruz ki bu neredeyse bir duvarınızı boydan boya kaplayabilecek bir görüntü oranı.
Görüntü modları olarak dinamik, sunum, sRGB ve levha seçeneklerini sunan üründe 3D görüntüleme özelliğinin olmadığını da belirtelim.
Epson EB-U05 ile deneyimlerimiz
Ürünün oldukça kolay bir kullanımı olduğundan söz etmiştik. 2.8 KG ağırlığındaki projeksiyonu bir yerlere götürmek ve kurmak çok kolay. Örneğin, PC monitörünüzdeki HDMI kablosunu çıkarıp EB-U05’e takın ve çalıştırın. Ardından duvara yansıtacağınız görüntü için birkaç saniyelik boyutlandırma ve netleme yapmanız yeterli.
Ürünü ilk olarak karanlık bir odada, FPS oyunlarıyla test ettik. Karşılaştığımız net görüntülerden oldukça memnun kaldık. Hem renkler hem de görüntüler oldukça netti. FHD çözünürlükte akıcı bir görsellikle karşılaştık. Ardından da DVD filmlere geçiş yaptık ve ofisimiz adeta mini bir sinema salonuna dönüştü.
Asıl merak ettiğimiz ise, yüksek ışık koşullarında projektörün nasıl bir performans göstereceğiydi. Zira pek çok ürünün özellikle gün ışığında iyi performans sunamadığını görüyoruz. Silik renkler, net olmayan bir görüntü her şeyi mahvedebilir. Epson EB-U05’te ise böyle bir tabloyla karşılaşmadık. Ürün, aydınlık ortamlarda da canlı renklere sahip net görüntüler verebiliyor, ki bu da ürünü günün hemen her saatinde, farklı ortamlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz anlamını taşıyor.
Son sözlere gelirken…
Ürünün birkaç saatlik çalışmayla ciddi derecede ısınıyor. Dolayısıyla onu konumlandırdığınız alanların ferah alanlar olmasına dikkat etmenizde fayda var. Sıkışık bir düzende düşük performansla karşılaşabilirsiniz. Yetkililer, günde 1 film izlenildiği takdirde yaklaşık 15 yıllık lamba ömrü sunulacağını dile getiriyor. Bunu da gündelik kullanım miktarınıza göre ayarladığınızda önünüzde oldukça uzun bir süre var. Sonuç olarak Epson EB-U05’in hem şık hem de yüksek performans sunan bir projeksiyon cihazı olduğunu söyleyebiliriz.
Ürün, ülkemizde 5400 TL civarı fiyatlara bulunabiliyor.
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