Oturma odasını sinemaya çevirin

Beyaz renkte ve 2.8 KG ağırlığındaki ürün, yanlardan yumuşatılmış hatlara sahip. Böylece onu rahatlıkla konumlandırabiliyorsunuz ve odanızdaki eşyalarla uyumsuz bir görüntü oluşturmuyor. Üst kısmında anlaşılır bir şekilde tuş dizilimi yer alırken alt tarafta da projeksiyonun yüksekliğini ayarlayabileceğiniz bir çıkıntı yer alıyor. Yan taraflarda sıcak havayı tahliye için ızgara bölümleri yer alırken arka tarafta da bağlantı noktaları konumlandırılmış.

EB-U05 modelinde 2 adet HDMI (mobil cihazlar için MHL desteği de var), kompozit, VGA ve ses girişleri yer alıyor. İsteğe bağlı olarak akıllı mobil cihazlarınızı kablosuz ağ üzerinden (IEEE 802.11b/g/n) projektörle kullanabilmeniz için wireless sistem de talep edebiliyorsunuz.

Toparlamak gerekirse EB-U05’in şık ve kolay kullanıma imkan sunan bir tasarımı var. Öyle ya, HDMI kabloyu bağlayın, kumanda ile cihazı açın ve hepsi bu.

300 inch’e kadar görüntü boyutu ile adeta duvarınızı sinema perdesi haline getirin



3400 lümen parlaklık düzeyi ve 3LCD teknolojisi sayesinde yalnızca karanlık ortamlarda değil, aynı zamanda yüksek ışık düzeyinin olduğu ortamlarda da belirgin görüntüler sunabilen bir projeksiyon cihazından söz ediyoruz. Ki buna derin siyahlar ve parlak beyazlar da dahil. Böylelikle yalnızca sunumlar için değil, sinema ve video oyun keyfiniz için de başvurabileceğiniz cihazlardan bir tanesi bu. Cihazda 15.000:1 kontrast oranı bulunurken, FHD çözünürlüklü net görüntüler sağlayabiliyor. 300 inch’ten söz ediyoruz ki bu neredeyse bir duvarınızı boydan boya kaplayabilecek bir görüntü oranı.