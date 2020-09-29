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ÖTV'den sonra BMW 5 Serisi fiyatı ne oldu?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.09.2020 12:21 | Son Güncelleme

ÖTV zammı sonrasında BMW 5 Serisi fiyatlarına baktık! Fark, büyük!

ÖTV'den sonra BMW 5 Serisi fiyatı ne oldu?

ÖTV zammı sonrasında BMW 5 Serisi fiyatlarına baktık! Aradaki fark öyle büyük ki...BMW 5 Serisi gibi lüks segment otomobillerin fiyatları hep yüksekti. Elbette asgari ücretle çalışanlar ya da benzer orta gelirliler için çok da ulaşılabilir değildi. Ama son dönemde kurdaki artış ve ÖTV zamları ile fark iyice büyüdü. Peki, Ağustos 2020 ÖTV zammı sonrasında BMW 5 Serisi fiyatı ne oldu?

ÖTV'DEN SONRA BMW 5 SERİSİ FİYAT LİSTESİ

2017'deki köklü makyajın ardından popülaritesi iyice artan 5 Serisi, markanın en çok satan modelleri arasında yer alıyor. zengin motor ve donanım seçenekleriyle satışa sunulan BMW 5 Serisi, 1,6 litrelik benzinli motoru sayesinde vergi konusunda ciddi bir avantaj bile yakalamıştı. Bundan 3 ay önce BMW 5 Serisi fiyat listesine baktığımızda giriş seviyesi model için 516.100 TL rakamını görüyorduk. ÖTV sonrası BMW 5 Serisi fiyat farkı ne mi oldu? Aradan geçen 3 ay içinde 516 bin TL olan fiyat, 752.800 bin TL oldu. Ailenin en pahalı versiyonu ise artık 1.213.900 TL.

Şimdi, detaylı olarak 2020 Eylül BMW 5 Serisi fiyat listesine bakalım...

2020 BMW 5 SERİSİ FİYAT LİSTESİ

Güncel BMW fiyat listesine baktık ve 2020 Eylül BMW 5 Serisi fiyat listesi aşağıdaki gibi:

  • BMW 520i Sedan Luxury Line – Otomatik – Benzinli fiyatı: 752.800
  • M Sport – Otomatik – Benzin – 767.400
  • Special Edition Luxury Line – Otomatik – Benzin – 792.700
  • Special Edition M Sport – Otomatik – Benzin – 807.500
  • BMW 530i xDrive Sedan Special Edition Luxury Line – Otomatik – Benzin – 1.188.700
  • Special Edition M Sport – Otomatik – Benzin – 1.213.900
  • BMW 520d xDrive Sedan Special Edition Luxury Line – Otomatik – Dizel – 1.158.900
  • Special Edition M Sport – Otomatik – Dizel – 1.176.400
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