HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. ÖTV'den sonra Peugeot 301 fiyat listesi ne oldu?

ÖTV'den sonra Peugeot 301 fiyat listesi ne oldu?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.09.2020 12:36 | Son Güncelleme

ÖTV zammı sonrasında Peugeot 301'e ne kadar zam geldi ya da ÖTV'den sonra Peugeot 301 fiyat listesi ne oldu? Yanıtı için okumaya devam edin!

ÖTV'den sonra Peugeot 301 fiyat listesi ne oldu?

ÖTV'den sonra Peugeot 301 fiyat listesi için markanın resmi web sitesine baktık. ÖTV'den sonra Peugeot 301'e ne kadar zam geldi, diye merak ediyorsanız; yanıtı şöyle:

ÖTV'DEN SONRA PEUGEOT 301 FİYAT LİSTESİ

Citroén C-Elysee ile aynı platformu paylaşan Peugeot 301 modeli en son 2017 yılında ciddi bir makyaj operasyonu geçirmişti. Bundan sonra da yolu açıldı zaten. Araç kiralama şirketleri ve şirket filoları Peugeot 301 modelini ilk üç seçenek arasında hep tutar ama son üç yılda bireyler de onu, daha fazla tercih etmeye başladı. Peki, yeni Peugeot 301 fiyatları en son ne oldu? Peugeot 301 ÖTV zammından ne kadar etkilendi?

GÜNCEL PEUGEOT 301 FİYAT LİSTESİ

Markanın resmi Web sitesine baktığımızda Peugeot 301 fiyatlarının da ÖTV öncesine göre zamlandığını görüyoruz. Ancak modeldeki fark, nispeten az. Motor özlelikleri ve daha çok da "cc" şeklinde ifade edilen motor silindir hacmi, yakıt tüketim şekli ve ithal olma durumu gibi özellikler, ÖTV zammının hacmini de belirliyor. Bu bağlamda ÖTV'den sonra 301 fiyatlarında yaklaşık 3 bin TL gibi bir fark gözleniyor. Güncel 301 fiyat listesi şöyle:

Sadece dizel motor seçeneği var ve Active / Allure olmak üzere iki donanımdan biri ile alınabiliyor.

  • Peugeot 301 dizel fiyatı: ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp 171.000 TL
  • Peugeot 301 dizel fiyatı: ALLURE 1.5 BlueHDi 100 hp 173.000 TL


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı 'Yeni ve değişik' diyerek duyurdu! Koronavirüsün bir belirtisi daha ortaya çıktı
ÖTV zammı sonrasında BMW 5 Serisi fiyatlarına baktık!ÖTV zammı sonrasında BMW 5 Serisi fiyatlarına baktık!
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
iPhone 12 Pro Max performans rekoru kıracak!
iPhone 12 Pro Max performans rekoru kıracak!
Instagram çöktü mü? İşte detaylar
Instagram çöktü mü? İşte detaylar
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fiyat performans odaklı OPPO Reno 4 Lite tanıtıldı
Fiyat performans odaklı OPPO Reno 4 Lite tanıtıldı
Windows XP kaynak kodları torrent sitelerine düştü
Windows XP kullanıcıları için büyük tehlike!
Hacklenen kahve makinesi çok tehlikeli olabilir
Ünlü isim kahve makinesini canavara dönüştürdü!
Samsung SSD 980 PRO tanıtıldı
Samsung SSD 980 PRO tanıtıldı
ÖTV'den sonra BMW 5 Serisi fiyatı ne oldu?
ÖTV zammı sonrasında BMW 5 Serisi fiyatlarına baktık!
iPhone 12 Pro Apple 1 ön siparişe açıldı, fiyatı dudak uçuklattı!
Yeni iPhone'u ön siparişe açtı, fiyatı dudak uçuklattı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.