ÖTV'den sonra Peugeot 301 fiyat listesi ne oldu?

ÖTV'den sonra Peugeot 301 fiyat listesi için markanın resmi web sitesine baktık. ÖTV'den sonra Peugeot 301'e ne kadar zam geldi, diye merak ediyorsanız; yanıtı şöyle:

ÖTV'DEN SONRA PEUGEOT 301 FİYAT LİSTESİ

Citroén C-Elysee ile aynı platformu paylaşan Peugeot 301 modeli en son 2017 yılında ciddi bir makyaj operasyonu geçirmişti. Bundan sonra da yolu açıldı zaten. Araç kiralama şirketleri ve şirket filoları Peugeot 301 modelini ilk üç seçenek arasında hep tutar ama son üç yılda bireyler de onu, daha fazla tercih etmeye başladı. Peki, yeni Peugeot 301 fiyatları en son ne oldu? Peugeot 301 ÖTV zammından ne kadar etkilendi?

GÜNCEL PEUGEOT 301 FİYAT LİSTESİ

Markanın resmi Web sitesine baktığımızda Peugeot 301 fiyatlarının da ÖTV öncesine göre zamlandığını görüyoruz. Ancak modeldeki fark, nispeten az. Motor özlelikleri ve daha çok da "cc" şeklinde ifade edilen motor silindir hacmi, yakıt tüketim şekli ve ithal olma durumu gibi özellikler, ÖTV zammının hacmini de belirliyor. Bu bağlamda ÖTV'den sonra 301 fiyatlarında yaklaşık 3 bin TL gibi bir fark gözleniyor. Güncel 301 fiyat listesi şöyle:

Sadece dizel motor seçeneği var ve Active / Allure olmak üzere iki donanımdan biri ile alınabiliyor.

Peugeot 301 dizel fiyatı: ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp 171.000 TL

Peugeot 301 dizel fiyatı: ALLURE 1.5 BlueHDi 100 hp 173.000 TL



