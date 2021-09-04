ÖTV indiriminden sonra araç fiyatlarında ne oldu? İşte Fiat, Toyota ve Renault fiyat listesi

Koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerden biri olan otomobil piyasasında fiyatlar epey yükselmişti. Teşvik amaçlı yapılan ÖTV indiriminden sonra pek çok kişi galerilerin yolunu tuttu. Sizler için Fiat, Toyota ve Renault markalı araçların fiyatlarını bir araya getirdik. İşte o liste…

FIAT, TOYOTA, FORD VE RENAULT ARAÇLARININ FİYATLARI

Sizler için bu haberimizde otomobillerin en güncel fiyatlarını bir araya getirdik. Cebinize uygun aracı seçerek siz de istediğiniz otomobile kavuşabilirsiniz. İşte Fiat, Toyota ve Renault markalı araçların son fiyatları…

RENAULT FİYAT LİSTESİ

Kadjar

Touch Roof 1.3 TCe 1332cc Otomatik Benzin 428.900 TL

Kangoo Multix

Touch 1.5 Blue dCi 95 bg 1461cc Manuel Dizel 205.900 TL

Master Panelvan

Standart L1H2 9 m3 150 bg 2299cc Manuel Dizel 255.000 TL

Standart L2H2 11 m3 150 bg 2299cc Manuel Dizel 259.000 TL

Standart L3H2 13 m3 150 bg 2299cc Manuel Dizel 263.000 TL

Standart L4H3 17 m3 4.5 T 165 bg 2299cc Manuel Dizel 333.900 TL

Kangoo Express

Joy 1.5 Blue dCi 95 bg 1461cc Manuel Dizel 179.000 TL

Yeni Clio JOY 1.0 Sce 65 bg 999cc Manuel Benzin 169.900 TL

JOY 1.0 TCe ECO 100bg 999cc Manuel Benzin / LPG 184.900 TL

JOY 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 999cc Otomatik Benzin 200.000 TL

Megane Sedan

JOY 1.3 TCe 140 bg 1332cc Manuel Benzin 232.000 TL

JOY 1.3 TCe EDC 140 bg 1332cc Otomatik Benzin 251.000 TL

JOY 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1461cc Otomatik Dizel 346.900 TL

FIAT ARAÇ FİYATLARI

500

Popstar 1.2 Fire 69 HP Dualogic 1242cc Yarı Otomatik Benzin 196.900 TL

Lounge 1.2 Fire 69 HP Dualogic 1242cc Yarı Otomatik Benzin 211.900 TL

Star 1.2 Fire 69 HP Dualogic 1242cc Yarı Otomatik Benzin 216.900 TL

Rockstar 1.2 Fire 69 HP Dualogic 1242cc Yarı Otomatik Benzin 227.900 TL

Panda

Urban 1.0 70 HP Hybrid 999c Manuel Hibrit 172.900 TL

Cross 1.0 70 HP Hybrid 999cc Manuel Hibrit 181.900 TL

Cross 4x4 0.9 85 HP 875cc Manuel Benzin 207.900 TL

Cross Plus 4x4 0.9 85 HP 875cc Manuel Benzin 216.900 TL

500X

Urban 1.0 FireFly 120 HP MT 999cc Manuel Benzin 259.900 TL

Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT 1598cc Otomatik Dizel 388.900 TL

Egea

Easy 1.4 Fire 95 HP 1368cc Manuel Benzin 154.600 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP 1368cc Manuel Benzin 177.900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP 1368cc Manuel Benzin 191.900 TL

TOYOTA FİYAT LİSTESİ

Corolla Fiyat Listesi Vision 1.5 1490cc Manuel Benzin 220.200 TL

Vision 1.5 Multidrive S 1490cc Otomatik Benzin 229.550 TL

Dream 1.5 1490cc Manuel Benzin 241.050 TL

Dream 1.5 Multidrive S 1490cc Otomatik Benzin 248.100 TL

Flame 1.5 1490cc Manuel Benzin 255.350 TL

Yaris Fiyat Listesi

Vision 1,0 998cc Manuel Benzin 200.000 TL

Dream 1.5 Multidrive S 1490cc Manuel Benzin 233.000 TL

Dream 1.5 X-Pack Multidrive S 1490cc Manuel Benzin 243.000 TL

Flame 1.5 Multidrive S 1490cc Manuel Benzin 246.950 TL

Flame 1.5 X-Pack Multidrive S 1490cc Manuel Benzin 256.950 TL

Dream 1.5 Hybrid e-CVT 1490cc Otomatik Hibrit 341.750 TL

Flame 1.5 Hybrid e-CVT 1490cc Otomatik Hibrit 357.100 TL

Passion 1.5 Hybrid e-CVT 1490cc Otomatik Hibrit 384.050 TL



