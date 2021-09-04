ÖTV indiriminden sonra araç fiyatlarında ne oldu? İşte Fiat, Toyota ve Renault fiyat listesi

Koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerden biri olan otomobil piyasasında fiyatlar epey yükselmişti. Teşvik amaçlı yapılan ÖTV indiriminden sonra pek çok kişi galerilerin yolunu tuttu. Sizler için Fiat, Toyota ve Renault markalı araçların fiyatlarını bir araya getirdik. İşte o liste…
Sizler için bu haberimizde otomobillerin en güncel fiyatlarını bir araya getirdik. Cebinize uygun aracı seçerek siz de istediğiniz otomobile kavuşabilirsiniz. İşte Fiat, Toyota ve Renault markalı araçların son fiyatları…
Kadjar
Touch Roof 1.3 TCe 1332cc Otomatik Benzin 428.900 TL
Kangoo Multix
Touch 1.5 Blue dCi 95 bg 1461cc Manuel Dizel 205.900 TL
Master Panelvan
Standart L1H2 9 m3 150 bg 2299cc Manuel Dizel 255.000 TL
Standart L2H2 11 m3 150 bg 2299cc Manuel Dizel 259.000 TL
Standart L3H2 13 m3 150 bg 2299cc Manuel Dizel 263.000 TL
Standart L4H3 17 m3 4.5 T 165 bg 2299cc Manuel Dizel 333.900 TL
Kangoo Express
Joy 1.5 Blue dCi 95 bg 1461cc Manuel Dizel 179.000 TL
Yeni Clio JOY 1.0 Sce 65 bg 999cc Manuel Benzin 169.900 TL
JOY 1.0 TCe ECO 100bg 999cc Manuel Benzin / LPG 184.900 TL
JOY 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 999cc Otomatik Benzin 200.000 TL
Megane Sedan
JOY 1.3 TCe 140 bg 1332cc Manuel Benzin 232.000 TL
JOY 1.3 TCe EDC 140 bg 1332cc Otomatik Benzin 251.000 TL
JOY 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1461cc Otomatik Dizel 346.900 TL
500
Popstar 1.2 Fire 69 HP Dualogic 1242cc Yarı Otomatik Benzin 196.900 TL
Lounge 1.2 Fire 69 HP Dualogic 1242cc Yarı Otomatik Benzin 211.900 TL
Star 1.2 Fire 69 HP Dualogic 1242cc Yarı Otomatik Benzin 216.900 TL
Rockstar 1.2 Fire 69 HP Dualogic 1242cc Yarı Otomatik Benzin 227.900 TL
Panda
Urban 1.0 70 HP Hybrid 999c Manuel Hibrit 172.900 TL
Cross 1.0 70 HP Hybrid 999cc Manuel Hibrit 181.900 TL
Cross 4x4 0.9 85 HP 875cc Manuel Benzin 207.900 TL
Cross Plus 4x4 0.9 85 HP 875cc Manuel Benzin 216.900 TL
500X
Urban 1.0 FireFly 120 HP MT 999cc Manuel Benzin 259.900 TL
Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT 1598cc Otomatik Dizel 388.900 TL
Egea
Easy 1.4 Fire 95 HP 1368cc Manuel Benzin 154.600 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP 1368cc Manuel Benzin 177.900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP 1368cc Manuel Benzin 191.900 TL
Corolla Fiyat Listesi Vision 1.5 1490cc Manuel Benzin 220.200 TL
Vision 1.5 Multidrive S 1490cc Otomatik Benzin 229.550 TL
Dream 1.5 1490cc Manuel Benzin 241.050 TL
Dream 1.5 Multidrive S 1490cc Otomatik Benzin 248.100 TL
Flame 1.5 1490cc Manuel Benzin 255.350 TL
Yaris Fiyat Listesi
Vision 1,0 998cc Manuel Benzin 200.000 TL
Dream 1.5 Multidrive S 1490cc Manuel Benzin 233.000 TL
Dream 1.5 X-Pack Multidrive S 1490cc Manuel Benzin 243.000 TL
Flame 1.5 Multidrive S 1490cc Manuel Benzin 246.950 TL
Flame 1.5 X-Pack Multidrive S 1490cc Manuel Benzin 256.950 TL
Dream 1.5 Hybrid e-CVT 1490cc Otomatik Hibrit 341.750 TL
Flame 1.5 Hybrid e-CVT 1490cc Otomatik Hibrit 357.100 TL
Passion 1.5 Hybrid e-CVT 1490cc Otomatik Hibrit 384.050 TL
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