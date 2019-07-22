ÖTV İndiriminin Bitmesi Otomotiv Sektörünü Zora Soktu

Araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte otomotiv bayilerinde satışlar yüzde 50 oranında azaldı. Bu durum bazı otomotiv bayilerini iflasa sürükledi. Motor hacmi 1.6 litre altında kalan otomobiller için geçen yıl uygulamaya konulan 15 puanlık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi 30 Haziran itibariyle sona erdi. Vergi indiriminin sona ermesiyle birlikte, satışları düşen bazı otomotiv bayileri zor günler geçirirken bazıları ise iflas bayrağını çekti. Sektör temsilcileri ÖTV indirimi bittikten sonra satışların bıçak gibi kesildiğini ifade ederek bayilere müşterilerin uğramaz olduğunu ileri sürdü. Yaşanan dar boğaz ve sonrasında iflastan kurtulmanın tek yolunun yeniden ÖTV indiriminden geçtiğini belirten sektör temsilcileri indirimin sona ermesiyle araç fiyatlarının yüzde 15 ile 20 arasında arttığını vurguladı. “Çok büyük bayiler kapanmak zorunda kaldı’’ Konuya ilişkin VOA Türkçe’ye konuşan Gaziantep’teki bir otomotiv bayisinin Müdürü Mehtap Şamat, ÖTV indiriminin tekrardan devreye konulması hem vatandaşlar hem de sektör tarafından beklenen bir kurtuluş olacağına dikkat çekerek, Haziran ayında 50 araç sattıklarını, bu ayın ortası itibariyle sadece 2 araç satışı yapabildiklerini söyledi.

ÖTV İndiriminin kalkacağını hiç kimsenin beklemediğini vurgulayan Mehtap Şamat: “Bir önceki ay ile kıyaslayacak olursak, haziran ayında ÖTV’nin sonu idi. Dolayısıyla o tarihi biz ÖTV bitiyormuş gibi yaşamadık. İndirimin kalkmasından önce de satışlar düşüktü ama bu karar sonrası satışlar bıçak gibi kesildi. Tabi bu durumu hiç kimse beklemiyordu. Bu durum doğal olarak insanlarda bir tedirginlik, güvensizlik ve bekleme hali gibi olumsuz sonuçlar doğurdu. Geçen yıla göre kıyaslarsak eğer, Gaziantep pazarında ortalama yüzde 50 bir düşüş var, tabi bu markalara göre değişiyor. Genel Türkiye pazarında ise ortalama araç satışları yüzde 50 civarında daralmış durumda.Tabi bu durum bayileri çok kötü etkiledi. Küçük bayilerin yanı sıra bayiler bile kapatmak zorunda kaldılar. Otomotiv sektöründe en altta ki alıcıdan en üsteki bayi sahibine kadar herkes önünü göremez hale geldi. Bu durumdan en çok etkilenenler tek işi araç satışı servisi yapan firmalar oldu. Başka bir iş kolundan finans girişi olmayınca küçülmeler ve bayi kapatmalar bu noktada başladı’’ ifadelerini kullandı.