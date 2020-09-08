HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. ÖTV kararı fiyatları nasıl etkileyecek? Hangi araçlar olumlu etkileniyor?

ÖTV kararı fiyatları nasıl etkileyecek? Hangi araçlar olumlu etkileniyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.09.2020 14:15 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birlikte gelen değişiklikler çok konuşuldu. Özellikle üst ve orta sınıf araçlara gelen yüksek ÖTV artışları en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Ayrıca alt sınıf araçlara da daha az oranda ÖTV zammı geldi. Peki ÖTV artışı güncel otomobil fiyatlarında nasıl bir değişikliğe yol açacak?

ÖTV kararı fiyatları nasıl etkileyecek? Hangi araçlar olumlu etkileniyor?

Pandemi süreciyle birlikte düşen faizler vatandaşların büyük bir çoğunluğunu ev almaya yöneltmişti. Diğer yandan ihtiyaç olduğundan dolayı veya yatırım için araba almayı tercih eden de birçok insan bulunuyor. Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi otomobil almayı düşünenleri ilgilendiren kararları da içerisinde barındırıyor. Yeni kararlar ile birlikte araba fiyatlarının ciddi oranda değişmesi bekleniyor. ÖTV artışının otomobil fiyatlarına etkisi birçok insan tarafından takip ediliyor.

ÖTV ARTIŞI OTOMOBİL FİYATLARINI NASIL ETKİLİYOR?

ÖTV, yani Özel Tüketim Vergisi, artışı araba fiyatlarını ciddi şekilde etkileyecek. Orta sınıf araçların hepsine yüzde 19'a, üst sınıf araçlara ise yüzde 23'e kadar varan zamlar uygulanacak. Hal böyle olunca birçok aracın fiyatı sert bir şekilde yükselecek. Ayrıca, alt sınıf araçlarda yüzde 6,25 kadar fiyat artışı kararname ile birlikte karşımıza çıkacak. Ek olarak, kurlardaki artıştan dolayı matrah dilimlerinde indirim bekleyen otomobil sektörü yeni kararları şaşkınlıkla karşıladı.

Alt dilimlerde matrah 15 bin TL artırıldı. Ancak orta ve üst sınıflar için beklentinin çok üzerinde zamlar yapıldı. ÖTV artışı etkisiyle oluşan oranlar şu şekilde:

  • Matrahı 85 bin TL'ye ve 1600 CC silindir hacmine kadar olan araçlarda yüzde 45,

  • Matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olan ve 1600 CC kadar silindir hacmine sahip olan araçlarda yüzde 50

  • Matrahı 130 bin TL üzerindeki 1600 CC'ye kadar silindir hacmine sahip araçlarda yüzde 80 ÖTV uygulamaya koyulacak.

  • Silindir hacmi 1600 CC ile 2000 CC arasında olan ve matrahı 170 bin TL altındaki araçlara yüzde 130,

  • Silindir hacmi 1600 CC ile 2000 CC arasında olan ve matrahı 170 bin TL üzerindeki araçlara yüzde 150,

  • 2000 CC silindir hacmine sahip araçlarda matrah sınırı aranmadan yüzde 220 ÖTV uygulanacak.

ÖTV ARTIŞLARI TAM OLARAK NEYİ İFADE EDİYOR?

Eskiden 1.6 L silindir hacimli, matrahı 70 bin TL altındaki araçlar yüzde 45 ÖTV'ye tabii tutuluyordu. Artık bu araçların matrahı 85 bin TL olmuş durumda. Yerli üretim bazı modellerde ise yüzde 50 yerine yüzde 45'lik ÖTV dilimine göre değerlendirme yapılacak. Yani belirli bazı yerli üretim markalarında indirim olacak. Göze çarpan büyük değişikliğin özellikle matrahı 130 bin TL olan araçlarda olduğu görülüyor. Yüzde 60'dan yüzde 80'e çıkan ÖTV artışı dikkat çeken bir artış. Matrahın 120 bin TL'den 130 bin TL'ye çıkarılması büyük bir değişime neden olmadı. Son olarak, 2.0 L üstü araçlara uygulanacak vergi oranı Türkiye'yi bu alanda rekor sahibi yapacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
BenQ ZOWIE yeni e-spor oyun monitörlerini tanıttıBenQ ZOWIE yeni e-spor oyun monitörlerini tanıttı
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştüÇumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüse yenik düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti
Üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Bomba buluşma! 'Erken elendi! Bu güzelliği...'
Herkesin içinde kucağına oturup...
Herkesin içinde kucağına oturup...
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
İlginizi Çekebilir
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
Bu özellik ilk defa kullanıldı! Yeni Ford Focus herkesi şaşırttı
İşte en güçlü telefonlar!
İşte en güçlü telefonlar!
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
eFootball PES 2021'in özellikleri ve fiyatı belli oldu! Üzücü gelişme...
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
Xiaomi'nin yeni 'amiral katili' ortaya çıktı!
Oynadığı oyunda yüzünü gördü, gözyaşlarını tutamadı!
Oynadığı oyunda yüzünü gördü, gözyaşlarını tutamadı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple'ın Singapur'daki yüzen Apple Store mağazasının açılış tarihi belli oldu!
Apple'ın yüzen mağazası açılıyor!
Ağustos ayında en çok hangi marka araba satıldı?
Ağustos ayında en çok hangi marka araba satıldı?
Eylül ayında tanıtılacak otomobillerin listesi
Eylül ayında tanıtılacak otomobillerin listesi
Poco'dan iki günde iki telefon: Poco M2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Rekabeti artıran bütçe dostu telefon resmen tanıtıldı!
BenQ ZOWIE yeni e-spor oyun monitörlerini tanıttı
BenQ ZOWIE yeni e-spor oyun monitörlerini tanıttı
Huawei HarmonyOS ile yakında tanışacağız
Huawei'nin yeni işletim sistemi için geri sayım başladı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.