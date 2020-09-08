ÖTV kararı fiyatları nasıl etkileyecek? Hangi araçlar olumlu etkileniyor?

Pandemi süreciyle birlikte düşen faizler vatandaşların büyük bir çoğunluğunu ev almaya yöneltmişti. Diğer yandan ihtiyaç olduğundan dolayı veya yatırım için araba almayı tercih eden de birçok insan bulunuyor. Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi otomobil almayı düşünenleri ilgilendiren kararları da içerisinde barındırıyor. Yeni kararlar ile birlikte araba fiyatlarının ciddi oranda değişmesi bekleniyor. ÖTV artışının otomobil fiyatlarına etkisi birçok insan tarafından takip ediliyor.
ÖTV ARTIŞI OTOMOBİL FİYATLARINI NASIL ETKİLİYOR?
ÖTV, yani Özel Tüketim Vergisi, artışı araba fiyatlarını ciddi şekilde etkileyecek. Orta sınıf araçların hepsine yüzde 19'a, üst sınıf araçlara ise yüzde 23'e kadar varan zamlar uygulanacak. Hal böyle olunca birçok aracın fiyatı sert bir şekilde yükselecek. Ayrıca, alt sınıf araçlarda yüzde 6,25 kadar fiyat artışı kararname ile birlikte karşımıza çıkacak. Ek olarak, kurlardaki artıştan dolayı matrah dilimlerinde indirim bekleyen otomobil sektörü yeni kararları şaşkınlıkla karşıladı.
Alt dilimlerde matrah 15 bin TL artırıldı. Ancak orta ve üst sınıflar için beklentinin çok üzerinde zamlar yapıldı. ÖTV artışı etkisiyle oluşan oranlar şu şekilde:
Matrahı 85 bin TL'ye ve 1600 CC silindir hacmine kadar olan araçlarda yüzde 45,
Matrahı 85 bin TL ile 130 bin TL arasında olan ve 1600 CC kadar silindir hacmine sahip olan araçlarda yüzde 50
Matrahı 130 bin TL üzerindeki 1600 CC'ye kadar silindir hacmine sahip araçlarda yüzde 80 ÖTV uygulamaya koyulacak.
Silindir hacmi 1600 CC ile 2000 CC arasında olan ve matrahı 170 bin TL altındaki araçlara yüzde 130,
Silindir hacmi 1600 CC ile 2000 CC arasında olan ve matrahı 170 bin TL üzerindeki araçlara yüzde 150,
ÖTV ARTIŞLARI TAM OLARAK NEYİ İFADE EDİYOR?
Eskiden 1.6 L silindir hacimli, matrahı 70 bin TL altındaki araçlar yüzde 45 ÖTV'ye tabii tutuluyordu. Artık bu araçların matrahı 85 bin TL olmuş durumda. Yerli üretim bazı modellerde ise yüzde 50 yerine yüzde 45'lik ÖTV dilimine göre değerlendirme yapılacak. Yani belirli bazı yerli üretim markalarında indirim olacak. Göze çarpan büyük değişikliğin özellikle matrahı 130 bin TL olan araçlarda olduğu görülüyor. Yüzde 60'dan yüzde 80'e çıkan ÖTV artışı dikkat çeken bir artış. Matrahın 120 bin TL'den 130 bin TL'ye çıkarılması büyük bir değişime neden olmadı. Son olarak, 2.0 L üstü araçlara uygulanacak vergi oranı Türkiye'yi bu alanda rekor sahibi yapacak.
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