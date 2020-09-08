ÖTV kararı fiyatları nasıl etkileyecek? Hangi araçlar olumlu etkileniyor?

Pandemi süreciyle birlikte düşen faizler vatandaşların büyük bir çoğunluğunu ev almaya yöneltmişti. Diğer yandan ihtiyaç olduğundan dolayı veya yatırım için araba almayı tercih eden de birçok insan bulunuyor. Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi otomobil almayı düşünenleri ilgilendiren kararları da içerisinde barındırıyor. Yeni kararlar ile birlikte araba fiyatlarının ciddi oranda değişmesi bekleniyor. ÖTV artışının otomobil fiyatlarına etkisi birçok insan tarafından takip ediliyor.

ÖTV ARTIŞI OTOMOBİL FİYATLARINI NASIL ETKİLİYOR?

ÖTV, yani Özel Tüketim Vergisi, artışı araba fiyatlarını ciddi şekilde etkileyecek. Orta sınıf araçların hepsine yüzde 19'a, üst sınıf araçlara ise yüzde 23'e kadar varan zamlar uygulanacak. Hal böyle olunca birçok aracın fiyatı sert bir şekilde yükselecek. Ayrıca, alt sınıf araçlarda yüzde 6,25 kadar fiyat artışı kararname ile birlikte karşımıza çıkacak. Ek olarak, kurlardaki artıştan dolayı matrah dilimlerinde indirim bekleyen otomobil sektörü yeni kararları şaşkınlıkla karşıladı.