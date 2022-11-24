ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ! Otomobil almak isteyenler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: ÖTV matrahında alt limit....

ÖTV Kanuna Ekli II Sayılı Listede yer alan bazı malların Özel Tüketim Vergisi vergisi oranlarına esas ÖTV matrahlarının yeniden tespiti hakkında karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV matrahı düzenlemesi ile 1600 cc altı araçlarda alt limit 184.000 TL olurken, üst limit ise 1600 cc altı otomobillerde 280.000 TL olarak açıklandı.

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

ÖTV matrah indirimi ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan haberde şu ifadelere yer verildi:

"4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların Özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir."





