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ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ! Otomobil almak isteyenler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: ÖTV matrahında alt limit....

24.11.2022 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖTV matrah düzenlemesi 24 Kasım 2022 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Araç almak isteyenlerin merakla beklediği düzenlemeye ilişkin detaylar da belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, otomobillerde ÖTV Matrah limiti yükseltildi. Buna göre; 1600 CC altı otomobillerde alt limit 184 bin TL oldu. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesi ile ilgili detaylar...

ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ! Otomobil almak isteyenler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: ÖTV matrahında alt limit....

ÖTV Kanuna Ekli II Sayılı Listede yer alan bazı malların Özel Tüketim Vergisi vergisi oranlarına esas ÖTV matrahlarının yeniden tespiti hakkında karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ÖTV matrahı düzenlemesi ile 1600 cc altı araçlarda alt limit 184.000 TL olurken, üst limit ise 1600 cc altı otomobillerde 280.000 TL olarak açıklandı.

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ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

ÖTV matrah indirimi ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan haberde şu ifadelere yer verildi:

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"4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların Özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir."

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