ÖTV sonrası Honda Civic HB fiyatı ne oldu ya da yeni ÖTV zammı Civic fiyatına nasıl yansıdı? Honda Civic fiyatına ÖTV'nin etkisi ne kadar sorusu için güncellenen Honda Civic Hatchback fiyat listesine baktık...

30 BİN TL FARKLA ÖTV'Lİ HONDA CİVİC HB FİYATLARI

Ağustos sonunda açıklanan ÖTV zammı, sıfır araba almak isteyenleri üzdü. Aslında kısa süre içinde sıfır km araba fiyatlarına ÖTV'nin etkisinin yankısını ikinci el araba fiyatlarında da göreceğiz. Zaten 2017'den beri devam eden kur artışı karşısında yeni bir araba almak epey zorken ÖTV zammı ile pek çok kişi, bu hayalini rafa kaldırabilir. Zira, ÖTV zammının araç fiyatlarına etkisi oldukça hissedilir seviyede oldu. Peki, ülkemizde çok tutulan bir model olan Honda Civic HB fiyatına ÖTV nasıl etki etti?

ÖTV SONRASI HONDA CİVİC HB FİYATI NE OLDU?

İki Eylül itibariyle Honda Türkiye resmi web sitesinde ÖTV zammının yansıtıldığı fiyat listesini paylaştı. Başka bir deyişle Honda, fiyatları güncelledi. Biz de bu fiyatlara bakarak ÖTV öncesi ve sonrası Honda Civic fiyat karşılaştırmasını yaptık.

27 Ağustos'ta yani ÖTV zammı yansımadan önce Honda Civic HB giriş seviyesi fiyat etiketinde 248.600 TL rakamını görüyorduk. Aynı model için ÖTV sonrasında Civic HB fiyatı 279.500 TL şeklinde görünüyor. Bu arada ÖTV zamlı Civic fiyat listesinde en pahalı seçeneğin fiyatı 309 bin TL.