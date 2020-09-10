ÖTV sonrası ikinci el araba piyasası hareketlendi!

ÖTV zammı AĞustos sonunda duyuruldu ama araba fiyatlarındaki yükseleşin dalga dalga geldiği bu son durumun başlangıcı 2016 yılına dayanıyor. 2016 yılında başlayan kur artışı karşısında Türk lirasının değer kaybetmesi süreci artarak devam ederken ardı ardına gelen vergi zamları ile yeni ve güzel bir araba almak iyice zorlaştı. Diğer yandan ikinci el otomobil pazarı, hiç olmadığı kadar canlı bir hale geldi. Covid-19 sürecinin de etkisiyle 2. elde araç bulunmaz oldu. “2020 Ağustos ayında yapılan ÖTV zammı ile araba alım satımları iyice düşer” derken ikinci el cephesinde tam tersi oldu.

ODD yani Otomobil Distribütörleri Derneği verilerine göre ÖTV zammına rağmen ikinci el araba alım satım işlemlerinde ciddi oranda gerilemek yok. Hatta online kanallara bakılırsa satışlarda artış bile var. Peki, bunun nedeni ne?

ÖTV ZAMMINDAN SONRA 2. EL ARABA SATIŞLARI NEDEN ARTTI?

ÖTV zammından sonra araba ihtiyacı olan ve bunu bir süre için daha ertelemeyi düşünenler de elini çabuk tutmaya kadar verdi. Sıfır araba fiyatlarına doğrudan etki eden ÖTV zammının dalga dalga ikinci el piyasasındaki fiyatlara etki etmesine alıştık zira. Bu ezberi kavrayan tüketici, elini çabuk tutup hemen ikinci elde aracını alma yoluna gitti. Bu da ikinci el araba piyasasında bir önceki aya göre birden bir artışa neden oldu. Diğer yandan sıfır araba ile ikinci el arasında kararsız kalan tüketiciler de hemen ikinci ele doğru rota değişikliği yaptı.



