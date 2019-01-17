"Ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye idealine kavuşturmak, milletimizin refahını en ileri seviyeye çıkarmayı, motivasyon olarak belirledik. Bu amaca ulaşmak için çok çalıştık ve kapsayıcı politikalar izledik. Bunun neticesinde Türkiye ekonomisini 16 yılda 4 katı büyüttük." diyen Albayrak, ulaştırma, enerji, sağlık, sanayi altyapısını neredeyse tamamen yenilediklerini belirtti.

Tüm bu alanlarda dünyaya örnek olacak birçok proje ortaya koyarak önemli noktaya geldiklerini aktaran Albayrak, büyük altyapı dönüşümü sonrası ekonomide büyük değişimi, tarihi bir dönüşümün başlangıcını yeniden başlattıklarını söyledi.

Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu yıl çok daha güçlü bir refleksle 2019'da ortaya koyduğumuz enflasyon hedefinin de daha da altına bir performasın, inşallah 2019'u çok ama çok güçlü adımları atarak daha iyi noktada tamamlayacağız. Üzerimize düşen adımları çekinmeden atmaya devam edeceğiz. Sıkı para politikamızı korumayı devam edeceğiz. Mali alanda enflasyonla mücadele için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Gerek istihdama katkı sağlamak gerek piyasaları canlandırmak gerekse enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek için başlattığımız ÖTV ve KDV indirimlerini devam ettiriyoruz. Her daim piyasayı yakın bir şekilde takip ederek gerekli adımları atmaya devam edeceğiz."

(Sürecek)

