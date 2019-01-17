HABER

"ÖTV ve KDV indirimlerini devam ettiriyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 14:08 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (1) - "Gerek istihdama katkı sağlamak gerek piyasaları canlandırmak gerekse enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek için başlattığımız ÖTV ve KDV indirimlerini devam ettiriyoruz" - "Her daim piyasayı yakın bir şekilde takip ederek gerekli adımları atmaya devam edeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gerek istihdama katkı sağlamak gerek piyasaları canlandırmak gerekse enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek için başlattığımız ÖTV ve KDV indirimlerini devam ettiriyoruz." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Berat Albayrak, iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Adım Adım Ekonomi Antalya" toplantısına katıldı.

Bakan Albayrak, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek hastanede tedavi gören ATSO Başkanı Davut Çetin'e acil şifalar diledi.

Turizmin başkenti Antalya'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Albayrak, iktidarları iş başına geldiği günden bu yana temel amaçlarının hiçbir zaman değişmediğini söyledi.

"Ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye idealine kavuşturmak, milletimizin refahını en ileri seviyeye çıkarmayı, motivasyon olarak belirledik. Bu amaca ulaşmak için çok çalıştık ve kapsayıcı politikalar izledik. Bunun neticesinde Türkiye ekonomisini 16 yılda 4 katı büyüttük." diyen Albayrak, ulaştırma, enerji, sağlık, sanayi altyapısını neredeyse tamamen yenilediklerini belirtti.

Tüm bu alanlarda dünyaya örnek olacak birçok proje ortaya koyarak önemli noktaya geldiklerini aktaran Albayrak, büyük altyapı dönüşümü sonrası ekonomide büyük değişimi, tarihi bir dönüşümün başlangıcını yeniden başlattıklarını söyledi.

Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu yıl çok daha güçlü bir refleksle 2019'da ortaya koyduğumuz enflasyon hedefinin de daha da altına bir performasın, inşallah 2019'u çok ama çok güçlü adımları atarak daha iyi noktada tamamlayacağız. Üzerimize düşen adımları çekinmeden atmaya devam edeceğiz. Sıkı para politikamızı korumayı devam edeceğiz. Mali alanda enflasyonla mücadele için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Gerek istihdama katkı sağlamak gerek piyasaları canlandırmak gerekse enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek için başlattığımız ÖTV ve KDV indirimlerini devam ettiriyoruz. Her daim piyasayı yakın bir şekilde takip ederek gerekli adımları atmaya devam edeceğiz."

(Sürecek)

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldıMehmet Ali Birand mezarı başında anıldı
“Süresiz nafaka zorunlu değil, sorunu içtihat çözer”“Süresiz nafaka zorunlu değil, sorunu içtihat çözer”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ATSO Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Iş Dünyası

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ üyeliğinden hapis yatıp beraat etmişti: Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın sahte alkol raporu davasında karar

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın davasında karar

Son dakika! Balyoz davasının eski hakimine 12 yıl hapis

Son dakika! Balyoz davasının eski hakimine 12 yıl hapis

500 yıllık süslemeler ortaya çıktı

500 yıllık süslemeler ortaya çıktı

Rize'de çay fabrikasında yangın!

Rize'de çay fabrikasında yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.