ÖTV zammı sigara fiyatlarına yansıdı

Philip Morris grubu sigaralara 4 TL zam geldi.Türkiye'de dün içki ve sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 47,39 oranında yükseltilmesi sigara fiyatlarına etki etti.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Philip Morris grubu sigaralara 4 TL zam geldiğini duyurdu.

Aybaş'ın paylaşımına göre, söz konusu sigara grubundaki en ucuz sigaranın fiyatı 21,50'ye, en pahalı sigaranın fiyatı ise 25,50 TL'ye yükseldi.

Kepenk kapatma eylemi

ÖTV artışı sonrası bir paket sigaradan alınan vergi tutarı, 9,76 TL'den 14,39 TL'ye çıktı. Bu artış, sigaranın satış fiyatı ne olursa olsun bir paket sigaradan 14,39 TL vergi alınacağı anlamına geliyor. ÖTV'deki artışa tepki gösteren Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından Türkiye geneli dükkanların kapatılacağını belirterek, "Firmaların ürün vermemesi telefonları açmamaları sebebiyle muhatap bulunamadığından zincir marketlerin otomatik % 40 zam yapmaları bizlerin ticaretine sekte vurmuştur ülkemiz adına geçmiş olsun.Ya zamlar açıklansın ya da ürün versinler" açıklaması yaptı. Aybaş, vergi artışlarının "özel hayata müdahale" olduğunu savundu.

Haziran ayında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigara ve alkollü içeceklerden alınan ÖTV, temmuz-aralık dönemi için sabit tutulmuştu. Ancak Ocak ayı için böyle bir karar yayınlanmadı.

DW,ANKA/BÖ,BK

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