İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kılıçer, 250 cc’nin altındaki motosikletlerde ÖTV’nin sıfırlanmasının sektör için bir "can suyu" olduğunu belirterek, "ÖTV indiriminin uzatılıp uzatılmayacağı sektör açısından en önemli konulardan biri. Bu konuda beklentimiz var hatta bu yönde bir isteğimiz de olacak." dedi.

Kılıçer, AA muhabirine Türk motosiklet sektörüne ve sektördeki beklentilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

250 cc altındaki motosikletlerde ÖTV'nin sıfıra çekilmesinin sektörü hareketlendirdiğini dile getiren Kılıçer, "Yüzde 8 olan ÖTV oranları şu anda 250 cc altı için mart sonuna kadar sıfır olarak açıklandı. Bu yüzden de bir kez daha gerekli mercilere sektör olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

ÖTV indiriminin uzatılıp uzatılmayacağının sektör açısından en önemli konulardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Kılıçer, "Bu konuda beklentimiz var hatta bu yönde bir isteğimiz de olacak. Mart sonu itibariyle hem ÖTV'nin etkisini açıklamak hem de bundan sonraki öngörülerimizi açıklamak üzere gerekli yerlerle, ki şu andaki muhatabımız Hazine ve Maliye Bakanlığı, orayla tekrar bu konuyu konuşuyor olacağız." ifadelerini kullandı.