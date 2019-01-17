ÖTV'siz şalgam üreticiyi sevindirdi

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Siyah havuç ve özel mayayla hazırlanan, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra lezzetinden dolayı birçok kişi tarafından tercih edilen şalgamdan, Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) kaldırılması üreticileri sevindirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nde yer alan ve kabul edilen "şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütlerinden ÖTV alınmayacak" kararı, özellikle şalgam üretiminin yoğun olarak yapıldığı Adana'da olumlu karşılandı.

Şalgam Üreticileri Derneği Başkanı Selahiddin Nas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şalgamın havuç, turp ve bulgurdan yapıldığını ve yüzde 100 Türk ürünü olduğunu, buna ÖTV uygulamasının üreticilere büyük sıkıntı yarattığını kaydetti.

Sofraların vazgeçilmez sağlıklı içecekleri arasında yer alan şalgamın, gazlı içeceklere ÖTV getiren düzenleme kapsamına dahil edilmesiyle ilgili yanlıştan dönülmesi konusunda bakanlıklarla sürekli görüşmeler yaptıklarını aktaran Nas, TBMM Genel Kurulu'nda alınan "Şalgam suyu, çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütlerinden ÖTV alınmayacak kararı" ile amaçlarına ulaştıklarını söyledi.