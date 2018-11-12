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Oumuamua kayıp! Bilim insanları uzayda onu arıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2018 17:12 | Son Güncelleme

Bilim insanlarının bir yıldır büyük bir merakla izlediği ve ne olduğunu anlamaya çalıştığı uzay cismi ‘Oumuamua’, ortadan kayboldu! Konuyu takip eden bilim insanlarının hesaplamalarına göre Oumuamua (Hawaii dilinde 'istihbarat subayı' demek) şimdiki zamanda olması gereken yerde tespit edilemedi.

Oumuamua kayıp! Bilim insanları uzayda onu arıyor

2017’de ilk keşfedildiğinde asteroit veya kuyruklu yıldız olarak tanımlanan garip cisim, çarptığı güneş sistemiyle yerçekimsel bağlantısının olmadığı anlaşılınca gezegen sistemi dışından gelen ilk uzay nesnesi olarak sınıflandırılmıştı.

Bilim insanları tarafından Spitzer uzay kızılötesi teleskobunun IRAC kamerası, Oumuamua’nın olması gereken yere, cismin geçen sene görülüşünün yıl dönümünde gönderildi. Ekim ayının sonunda gerçekleştirilen 30 saatlik sürekli gözlem sonuç vermedi.

Bu durum üzerine, Harvard Üniversitesi’nden iki araştırmacı 'Oumuamua’nın uzaylılar tarafından gönderilen bir uzay aracı olma olasılığının arttığını' açıkladı. Gözlemin yapıldığı yerde toz ve gaz da tespit edilemezken bunun Oumuamua’nın daha önce iddia edildiği gibi bir kuyruklu yıldız olmadığı hipotezini doğruladığı belirtildi. Aksi takdirde kızılötesi bir sinyal alınacağı kaydedildi.

Astronom Avi Loeb Güneş Sistemi'nden uzaklaşan cisimle ilgili, "Oumuamua'ya dair daha fazla bilgiye ulaşmamız zor olacak çünkü cismin hızını yakalayacak teknolojiye sahip değiliz" dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
uzaylı " dış güçler " yapmıştır !
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