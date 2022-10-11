Out of range hatası nedir? Out of range hatası nasıl çözülür?

Out of range hatası genellikle bilgisayarın açılması esnasında ya da oyun açma sırasında karşılaşılan hatalardan biridir. Çözümü oldukça kolay olan bu hatanın nedenleri farklı olabilir. Çözünürlük uyuşmazlığı gibi durumlarda out of range hatası yaşanabilir. Monitörlerin desteklemediği çözünürlük bu hata ile belirtilir.
Out Of Range Hatası Nedir?
Türkçe karşılığı aralık dışı olan out of range hatası bilgisayarın ya da oyunların açılışı sırasında karşılaşılan hatalar arasında yer alır. Bu hata genellikle seçilen çözünürlüğün monitör tarafından desteklenmediği durumlarda meydana gelir. Ekran kartı çözünürlüğü desteklese de monitör tarafından desteklenmiyorsa bu hata alınabilir. Out of range hatası neden olur:
- Bu hatanın temelinde seçili çözünürlüğün monitör tarafından desteklenmemesi vardır.
- Oyuna girildiğinde oyun ayarı otomatik olarak 1920 x 1080 olarak ayarlanır. Eski monitörlerde bu çözünürlük desteklenmeyebilir. Bu durumlarda out of range hatası görülür.
Out Of Range Hatası Nasıl Çözülür?
Out of range hatasının sebebi seçili yenileme hızının monitör tarafından desteklenmemesidir. Örneğin 60 Hz monitörün tazeleme hızı 75 Hz olarak ayarlanırsa görüntü alınmaz ya da bozuk bir görüntü meydana gelir. Out of range hatası çözümü sırasında izlenecek yollar şu şekildedir:
- Bilgisayarı yeniden başlatarak açılış sırasında F8 tuşuna basılmalıdır. Güvenli mod seçeneğine tıklanmalıdır.
- Bilgisayar güvenli modda çalışırken masaüstüne sağ tıklanmalıdır. Ardından ekran çözünürlüğü seçeneğine tıklanarak ayarlar düşürülmelidir. Bu adımdan sonra bilgisayar normal şekilde açılınca düzelecektir.
- Bir başka yol da Windows önyükleme sürücüsünü kullanarak güvenli moda erişmektir. Bu yöntem için bilgisayara boot edilebilir bir usb bellek ya da dvd takılması gerekir.
- Takılan sürücü ile önyükleme yapılır. Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra bilgisayarınızı onarın seçeneği seçilir.
- Sorun giderme aşamasından sonra gelişmiş seçeneklere tıklanmalı ve başlangıç ayarlarına erişilmelidir.
- Güvenli modda başlat kısmına erişmek için klavyeden 4 tuşuna ya da F4 tuşuna tıklanmalıdır. Ardından ekran çözünürlüğü düşürülmelidir.
- Grafik ayarlarının değiştirilmesine rağmen sorun çözülmüyor ise mevcut grafik sürücüleri güncellenmelidir. Güncelleme yoksa sürücü kaldırılarak tekrar kurulumu sağlanmalıdır.
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