Out of range hatası nedir? Out of range hatası nasıl çözülür?

Out of range hatası genellikle bilgisayarın açılması esnasında ya da oyun açma sırasında karşılaşılan hatalardan biridir. Çözümü oldukça kolay olan bu hatanın nedenleri farklı olabilir. Çözünürlük uyuşmazlığı gibi durumlarda out of range hatası yaşanabilir. Monitörlerin desteklemediği çözünürlük bu hata ile belirtilir.

Out Of Range Hatası Nedir?

Türkçe karşılığı aralık dışı olan out of range hatası bilgisayarın ya da oyunların açılışı sırasında karşılaşılan hatalar arasında yer alır. Bu hata genellikle seçilen çözünürlüğün monitör tarafından desteklenmediği durumlarda meydana gelir. Ekran kartı çözünürlüğü desteklese de monitör tarafından desteklenmiyorsa bu hata alınabilir. Out of range hatası neden olur:

Bu hatanın temelinde seçili çözünürlüğün monitör tarafından desteklenmemesi vardır.

Oyuna girildiğinde oyun ayarı otomatik olarak 1920 x 1080 olarak ayarlanır. Eski monitörlerde bu çözünürlük desteklenmeyebilir. Bu durumlarda out of range hatası görülür.

Out Of Range Hatası Nasıl Çözülür?

Out of range hatasının sebebi seçili yenileme hızının monitör tarafından desteklenmemesidir. Örneğin 60 Hz monitörün tazeleme hızı 75 Hz olarak ayarlanırsa görüntü alınmaz ya da bozuk bir görüntü meydana gelir. Out of range hatası çözümü sırasında izlenecek yollar şu şekildedir: