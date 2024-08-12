Outdoor severlere müjde! İndirimdeki çok satan Columbia ürünlerini sizin için seçtik

"Türkiye fiyatının yarısından bile daha uyguna almanın haklı gururunu yaşıyorum. Kendi numaram olan 39’u aldım hafif bol oldu ama kalın çorapla gayet güzel olur zaten bu şekilde olması daha iyi çünkü içinde ayağı ısıtacak ekstra yumuşak katman yok. Malzemesi kaliteli su ve soğuk geçirmiyor. Bu sebeple zaten çok ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Amazon Germany satıcısından 10 günde elime ulaştı. Amazon’dan alışveriş yapmak çok keyifli her zaman bir numaralı tercihim."