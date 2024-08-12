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Outdoor severlere müjde! İndirimdeki çok satan Columbia ürünlerini sizin için seçtik

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
12.08.2024 17:26
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Sezonunda cep yakan outdoor giyim ürünlerine uygun fiyatlarla sahip olmanın yolu ya sezon sonu indirimlerinden ya da markaların belirli dönemler sunduğu kampanyaları takip etmekten geçiyor. Su geçirmez bir mont veya bota, tam da şu anda %50'yi aşan indirimlerle sahip olmak isterseniz, bugünkü Columbia fırsatları tam size göre! Üstelik sadece kışlık ürünler değil gömlek, tişört gibi yazlık ürünler de indirimde! Merak ediyorsanız detaylar içeriğimizde...

Outdoor severlere müjde! İndirimdeki çok satan Columbia ürünlerini sizin için seçtik

Trekking yaparken, kampta sevdiklerinizle keyifli vakitler geçirirken ya da şehirde dolaşırken kaliteli ve dayanıklı kıyafetlerle en iyi performansı yaşamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Dünya çapında milyonlarca kişinin favori giyim markası olan Columbia'da kaçırılmayacak indirimler başladı. Hem sezon hem de sezon sonu ürünlerindeki indirimleri görmek ve fırsatlardan yararlanmak için acele edin. Columbia'nın çok satan indirimli ürünlerini sizler için seçtik. İşte detaylar!

1. Columbia Redmond III Orta Su Geçirmez Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-08-12T165638.825

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yoruma gerek var mı? Alın yıllarca giyin."

  • "Amazon!a teşekkürler. 10 bin TL'lik ayakkabıyı kendi ülkemizde alamayıp bize bu fiyattan sunduğu için. Mükemmel ayakkabı, alın aldırın. Bu fiyatlara kaçmaz Columbia."
Ürünü İncele

2. Columbia Thistletown Hills Polo

Adsız tasarım - 2024-08-12T170340.919

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rahat ve hafif. Polo yaka mükemmel. Kumaş kalitesi çok iyi, yumuşak."

  • "Tüm Columbia ürünleri gibi bu da harika bir gömlek, malzeme çok yumuşak."
Ürünü İncele

3. Columbia Powder Lite Mont

Adsız tasarım - 2024-08-12T165823.861

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gerçekten ürün çok iyi ve orijinal bedenim S. Mont tam istediğim gibi teşekkürler."

  • "İnce ama güzel duruyor, ara beden olanlar küçük bedeni alsın."
Ürünü İncele

4. Columbia Moritza Shield Kar Çizmesi

Adsız tasarım - 2024-08-12T170208.002

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Türkiye fiyatının yarısından bile daha uyguna almanın haklı gururunu yaşıyorum. Kendi numaram olan 39’u aldım hafif bol oldu ama kalın çorapla gayet güzel olur zaten bu şekilde olması daha iyi çünkü içinde ayağı ısıtacak ekstra yumuşak katman yok. Malzemesi kaliteli su ve soğuk geçirmiyor. Bu sebeple zaten çok ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Amazon Germany satıcısından 10 günde elime ulaştı. Amazon’dan alışveriş yapmak çok keyifli her zaman bir numaralı tercihim."

  • "Amazon'a bir kez daha teşekkürlerimi iyi fiyat ve kaliteyi buluşturduğu için teşekkür ederim. Botlar kaliteli olduğu kadar şık da duruyor. Henüz doğada test etmedik. Ama görünüşe göre her testten geçecek."
Ürünü İncele

5. Columbia Cascade Ridge II Softshell Ceket

Adsız tasarım - 2024-08-12T170552.979

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürünü musluktan akan suya tuttum. Asla ıslanmıyor. Su üzerinden akıp gidiyor. Damla bile kalmıyor."

  • "Mavisini zaten kullanıyordum. Siyahına da ayrıca bayıldım. Çok kaliteli. Ayrıca yeni almama rağmen çok kısa sürede geldi şok oldum."
Ürünü İncele

6. Columbia Trailstorm Hiker 3 Strap Sandalet

Adsız tasarım - 2024-08-12T170820.937

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sandalet çok şık tam istediğim gibi orijinal ürün. Yalnız verilen ölçülere göre değil bir numara üstünü sipariş edin maalesef bana küçük geldi ve iade ettim. Bir numara büyüğünü aldım, daha elime geçmedi bir sorun yaşayacağımı sanmıyorum. Kargo erken geldi, onun için de teşekkürler."

  • Tam kalıp ve çok rahat, tavsiye ederim."
Ürünü İncele

7. Columbia Peakfreak II Outdry Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-08-12T171043.840

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Beden, tam numaraya çok yakın. Hava alıyor, koku yapmıyor. Toprak zeminde yer tutuşu oldukça iyi."

  • "Harika tam istediğim gibi kurusunda sapasağlam. Amazon alışverişte en iyisi."
Ürünü İncele

8. Columbia Peakfreak X2 Outdry Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-08-12T171331.480

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tam trekking ayakkabısı. Sağlam ve su geçirmez."

  • "Anneme almıştım gayet memnun, su geçirmez ve sıcak tutuyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 12 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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