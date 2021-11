Outdoor tutkunlarında mutlaka olması gereken indirimli termos modelleri

Şehrin karmaşasından ve sorumluluklarınızdan az da olsa uzaklaşmak ve kendinizle baş başa kalmak istiyorsanız doğa size her zaman kucak açıyor. Açık havada olmaktan keyif alıyor, kendinizi ilk fırsatta doğayla iç içe buluyorsanız bu kaçış anlarınızda yeterli sıvı tüketmeniz gerektiğini unutmamanız gerekiyor. İster günübirlik doğa yürüyüşleriniz ister birkaç günlük kamplarınız olsun, sıvı tüketiminizden taviz vermemeniz adına termoslar kritik bir rol oynuyor. İçeceklerinizin mevcut sıcaklığını koruyan ve size sağlıklı bir seçenek sunan termoslar; yalnızca kamplarda, seyahatlerde veya pikniklerde değil, günlük hayatınızda da elinizin altında olması gereken ürünlerden. Siz de kullanım amacınıza ve zevkinize göre size en uygun termosu Amazon Black Friday kampanyaları kapsamında 14-21 Kasım tarihleri arasında %30’a varan indirimlerle satın alabilirsiniz.

1. Capcanlı rengiyle başınızı döndürecek bir termos!

Contigo’nun başarısını yakından görmek için termoslarını mutlaka edinmelisiniz. Bu ürünlerin başında gelen Avex FreeFlow SS Autoseal Termos’un sade ve şık tasarımı ile kaliteli termos arayışınıza son verebilirsiniz. Autoseal teknolojisi içeren bu ürünü; %100 sızdırmaz kapağı ile çantanızda rahatlıkla taşıyabilir, vakumlu yalıtım teknolojisi sayesinde ise içeceğinizin 10 saat boyunca sıcak ya da 29 saat boyunca soğuk kalmasını sağlayabilirsiniz. Kapağın açılmasını sağlayan butona yanlışlıkla basmanız durumunda içindeki sıvının dökülmesini engelleyen patentli Cross-Bolt Lock ekstra kilit sistemi sayesinde aradığınız konforu yakalayabilirsiniz. 700 ml hacmindeki Contigo Avex FreeFlow SS Autoseal Termos’u %30’a varan indirimle satın alabilir, kendinizi şımartabilirsiniz.

2. Tüm özellikleriyle sizi tatmin edecek bir ürün!

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz güzellikteki ürünlerden biri olan Contigo Glaze Seramik Termos, paslanmaz çelik yapısı sayesinde uzun yıllar sizinle olacak gibi görünüyor. Cleanguard çevir-kilitle teknolojisi ile kapak ağzını temiz tutarken Twistseal çevir-iç teknolojisi ile dökülme ve sızdırmalara karşı %100 koruma sağlıyor. Seramik iç gövdesi, çift duvar yalıtımı ve şık tasarımıyla sizi memnun edecek 470 ml hacmindeki bu ürünle çay ve kahve gibi içeceklerin 5 saat boyunca sıcak kalmasını sağlayabilirsiniz. Meyve suyu gibi soğuk içeceklerin sıcaklığını ise 12 saate kadar koruyabilirsiniz. Tek elinizle rahatlıkla kullanabileceğiniz, BPA içermeyen ve koku yapmayan Contigo Glaze Seramik Termos’un bulaşık makinesinde yıkanabilir kapağı ile her daim hijyenik kalmasını sağlayabilirsiniz.

3. Luxe’un temiz içeriğine gözünüz kapalı güvenebilirsiniz!

Dökülmelere karşı özel bir teknoloji olan Autoseal, içme deliğini bir buton ile açıp kapamanızı sağlayan mükemmel bir özellik. Contigo Luxe Paslanmaz Çelik Termos, araç içinde veya aktif spor esnasında dahi onu kolaylıkla kullanmanızı sağlayacak bu teknolojiye sahip. Bu termos ile içeceklerinizi 3 saate kadar sıcak, 10 saate kadar soğuk tutabilirsiniz. 360 ml hacmindeki bu ürün, BPA içermeyen paslanmaz çelik materyali sayesinde size yıllar boyu sürecek güvenli bir kullanım sunuyor. Gövdesini elinizde yıkamanız gerekse de kapak kısmını bulaşık makinesine atabilirsiniz. Uyanık kalmanız gereken sınav dönemlerinizin en büyük yardımcısı olacak Contigo Luxe Paslanmaz Çelik Termos’u %30’a varan indirimle satın alabilirsiniz. Prime üyesi olarak daha pek çok kampanyayı yakından takip edebilirsiniz.

4. Yüksek hacmi sayesinde elinizden düşüremeyeceğiniz bir ürün!

Gün içinde çok fazla içecek tüketiyor ve her seferinde plastik çöp çıkarmaktan rahatsızlık duyuyorsanız yüksek hacimli termoslardan edinmeniz sizi her açıdan rahatlatabilir. 1200 ml hacmi ile size gün boyu kullanım garantisi veren Contigo Avex Pour Paslanmaz Çelik Termos ile içeceklerinizi 24 saat sıcak, 45 saat soğuk tutabilirsiniz. Paslanmaz çelik iç ve dış yüzeyi ile oldukça sağlam olan bu ürün, Contigo’nun patentli teknolojilerinden biri olan Thermalock ile güçlü ısı yalıtımı sağlıyor. Doğa gezilerinizde, kamplarınızda ve aklınıza gelebilecek her yerde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz Contigo Avex Pour Paslanmaz Çelik Termos’u indirimli fiyatıyla satın alabilir, yıllarca sürecek birlikteliğiniz için ilk adımı atabilirsiniz.

5. Tek elle kullanabileceğiniz kıvrımlı tasarım!

Kullananlardan tam puan alan Contigo Westloop Termos, günlük sıvı ihtiyacınızı karşılayabilmeniz için her zaman yanınızda. 470 ml hacminde ve AutoSeal teknolojisine sahip bu ürün, düşürseniz dahi sızdırma veya dökülme yapmayarak sizi yeni bir zahmetten kurtarıyor. Çift katmanlı ve dayanıklı yapısı, vakumlu yalıtım teknolojisi ve paslanmaz çelik yüzeyleri ile teknik açıdan oldukça yüksek performansa sahip. Contigo Westloop Termos, kıvrımlı tasarımıyla elinize mükemmel bir şekilde uyum sağlayarak onu tek elle tutabilmenize imkan tanıyor. 12 saate kadar soğuk, 5 saate kadar sıcak koruma sağlayan bu termosu kolayca temizleyebilir, kapağını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

6. Contigo’nun patentli teknolojisine güvenin!

Snapseal teknolojisinin sağladığı aç-iç sistemi ile dilediğiniz zaman kapağını açıp kapatabileceğiniz, böylece dökülmelere karşı koruma sağlayacağınız Contigo Huron Vivacious Termos size pratik bir kullanım sunuyor. Çift katmanlı paslanmaz çelik yapısı ile vakumlu yalıtım teknolojisi birleştiği için 6 saate kadar sıcak, 12 saate kadar soğuk koruma imkânı sağlayan bu ürün, tek elle kullanımınıza uygun bir tasarıma sahip. BPA içermeyen, kapağı makinede yıkanabilen Contigo Huron Vivacious Termos’un sizin için muhafaza ettiği içecekleri tüketebilir, dışarıdan içecek satın almaya son vererek masraflarınızı azaltabilirsiniz.

7. Kahveleriniz hep sıcak, meyve sularınız hep soğuk kalacak!

Çift katmanlı termal yalıtıma sahip Contigo Byron Paslanmaz Çelik Termos ile severek tükettiğiniz içeceklerden tüm gün ayrı kalmanız gerekmiyor. En özel kahvelerinizi, rahatlatıcı bitki çaylarınızı veya özenle hazırladığınız meyveli karışımlarınızı rahatlıkla yanınızda taşıyabileceğiniz bu termosla sıcak içeceklerinizi 6 saat, soğuk içeceklerinizi ise 12 saat boyunca aynı sıcaklıkta tutabilirsiniz. Paslanmaz çelikten oluşan dayanıklı yapısı ile uzun süre boyunca kullanabileceğiniz bu ürün, Snapseal teknolojisine sahip kapağı ile dökülme ve sızdırmaları neredeyse imkânsız kılıyor. Termosun kapağını bulaşık makinesinde yıkayabiliyor olmanız ise bir diğer güzel özelliği.

8. Estetik tasarımıyla Pinnacle sizinle!



Dışarı çıkarken hazırladığınız içeceğinizin keyfini saatlerce sürebileceğiniz Contigo Pinnacle Termos’un BPA içermeyen paslanmaz çelik yapısına gönül rahatlığıyla güvenebilirsiniz. Autoseal teknolojisinin sunduğu bas-kilitle sisteminin dökülmelere karşı sağladığı ekstra koruma ile devrilse dahi dökülme korkusu yaşayamazsınız. Bu ürün, vakumlu yalıtım teknolojisi sayesinde 10 saate kadar soğuk, 3 saate kadar sıcak koruma sağlıyor. Tüm günü aktif geçirdiğiniz için dayanıklı bir yardımcıya ihtiyaç duyuyorsanız Contigo Pinnacle Termos tam size göre!

