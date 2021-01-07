Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Microsoft'a bağlı olarak kurulan Outlook, farklı servisler sağlayan kapsamlı bir hizmettir. Microsoft'un çatısı altında kurulan Outlook ile Hotmail servisleri birleştirilerek pek çok yenilik oluşturuldu. Outlook, sadece bir mail uygulaması olmanın yanı sıra uçak veya otel rezervasyonları gibi karışık işlerinizi de organize etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. Outlook; posta, takvim ve kişiler gibi farklı özelliklerle kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmayı amaçlar. Aynı zamanda, Outlook, rakiplerine karşı sektörde yer edinebilmek adına devamlı olarak yeni arayış içerisindedir. Ancak kendini yenilemeye devam etse de, sektörde yaşanan çeşitliliğin ardından bazı kullanıcılar Outlook hesap silme işleminin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Outlook'tan hesap silme işleminin bütün basamaklarını detaylı bir şekilde sizler için açıkladık.
Outlook Hesap Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır?
İlk olarak, Outlook.com e-posta hesabınızı tamamen kapatmak için Microsoft hesabının da kapatılması gerektiğini belirtelim. Microsoft hesabı kalıcı olarak silindiğinde ise e-posta adresiniz ve kayıtlı kişileriniz Microsoft sunucularından silinir. Mevcut olan Outlook.com hesabı ile yeni bir e-posta hesabı oluşturmak da mümkündür. Ancak yine de Outlook hesap kaldırma işlemi yapmak isterseniz, aşağıda hazırlamış olduğumuz Outlook hesabı silme resimli anlatımı incelemeniz yeterli olacaktır.
- Outlook hesap silme linki için TIKLAYINIZ!
- Vermiş olduğumuz Outlook hesap bağlantısına tıkladıktan sonra, silmek istediğiniz mail adresinize ait giriş bilgilerini yazın.
- Mail bilgilerinizi girdikten sonra Microsoft, yeni ekranınızda bir pencere açacak. Bu pencerede belirtilen alana ikincil bir e-posta adresinizi veya kayıtlı cep telefonunuzu yazın ve ardından "Kod gönder" butonuna basın.
- Daha sonra, açılan yeni penceredeki kutuya ikincil e-postanıza gelen kodu girin ve "Doğrula" butonuna tıklayın. Bu işlemin ardından oturum açma işleminiz tamamlanır.
- Burada karşınıza "Microsoft Hesabı" bölümünde, "Ayarlar" bölmesi çıkacak. "Microsoft hesabınızı kapatma veya silme" seçeneğine basın.
- Bu adımı tamamladıktan sonra Microsoft, Outlook hesabınızı silmeden önce yapmak isteyebileceğiniz bazı seçenekler sunar. Bu sayfada yer alan metnin en altında bulunan "Next (İleri)" Butonuna tıklayın ve hesap kapatma işleminize devam edin.
- Bu noktada, Outlook hesabını kalıcı olarak kapatabilmek için açılan yeni sayfadaki şartları kabul etmeniz gerekir. Şartların yanında bulunan küçük kutuları işaretleyin. Ardından, şartların hemen altında yer alan kutudan, Outlook hesabını silme sebebinizi seçin. Son olarak ise; "Mark account for closure (Hesabı kapatılmak üzere işaretle)" seçeneğine tıklayın.
- Bu işlemin ardından Microsoft size bir tarih belirtecek. Bu adımda belirtilen tarih, Outlook hesabınızın kalıcı olarak kapanacağı tarihi gösterir. Eğer Outlook hesabınızı kalıcı olarak silmek istediğinizden eminseniz, sayfanın sol altında yer alan "Done (Bitti)" butonuna tıklayın ve hesap kapatma işlemini sonlandırın.
Listelemiş olduğumuz bu adımları dikkatli bir şekilde takip ettiğinizde, Outlook hesabını kalıcı olarak kapatma işlemini tamamlamış olursunuz. Ancak hesabınızı kalıcı olarak silmeden önce dikkatli olmalısınız. Çünkü Outlook hesabınızı sildiğinizde bazı kısıtlamalar yaşayabilirsiniz.
Outlook Hesabını Kalıcı Olarak Kapattıktan Sonra Neler Olur?
- Outlook hesabınızı kalıcı olarak sildikten sonra; eğer Microsoft hesabınızda bakiyeniz varsa, bu bakiye de hesapla birlikte silinir. Mevcut bakiyenizi, hesap silme işlemini tamamlamadan önce kullanabilirsiniz. Microsoft Store'dan dijital bir uygulama satın alarak bakiyenizi harcayabilirsiniz.
- OneDrive, Office 365 ve XBox uygulamalarında aboneliğiniz varsa, Outlook hesabınızı kalıcı olarak sildikten sonra bu abonelikleriniz silinir.
- Outlook.com hesabınızı tamamen kapattıysanız, Hotmail ve OneDrive uygulamalarına da erişim hakkını kaybedersiniz. Bununla birlikte fotoğraf, belge veya postalarınızı bu hesaplar üzerinden depoladıysanız onlara da erişimi kaybedersiniz.
- Sildiğiniz Outlook hesabıyla daha önceden satın almış olduğunuz uygulamaları, müzikleri veya yazılımları tekrar yüklemeniz mümkün olmaz. Hesabı sildikten sonra kullandığınız cihaza veya farklı bir cihaza bu yüklemeyi yaptığınız takdirde veriler düzgün şekilde açılmaz.
- Outlook hesabınızı kalıcı olarak kapattığınız zaman; HealthVault ve MSN Money hizmetleri ile yönettiğiniz bilgileri kaybedersiniz. Ayrıca Skype uygulamasında eklediğiniz Messenger kişileriniz de kalıcı olarak silinir.
Outlook.com kalıcı hesap silme işleminin son adımında bir tarihten bahsetmiştik. Bu tarihi Microsoft, Outlook hesap silme işlemini gerçekleştirdiğiniz andan itibaren 60 gün sonrasına verir. Yani hesabınızın kalıcı olarak kapatılması siz işlemi yaptıktan 60 gün sonra tamamlanır. Bunun sebebi, Microsoft'un geri dönme ihtimalinize karşı hesabınızı askıya almasıdır. Bu süre içerisinde Outlook.com hesabınıza giriş yapmazsanız, hesabınız tamamen kapatılır. Hesabınızın kapatılmasının ardından yeni bir Outlook e-posta hesabına ihtiyaç duyarsanız, uygulamada yeni kayıt oluşturmak zorundasınız.
Bağlı Bir Hesap Outlook.com'dan Kaldırılabilir mi?
Outlook'un bir diğer özelliği de, ek bir hesap oluşturmak. Açacağınız bu yeni hesap sayesinde, mevcut olan hesabınızdaki kayıtlı kişileri ve e-postaları kaybetmezsiniz. Ancak, bağlı hesabınızı daha fazla kullanmak istemezseniz, Outlook.com'dan bu hesabı kaldırabilirsiniz.
Bağlı Hesap Kaldırma
- İlk olarak, Outlook.com hesabınızda kullanıcı bilgilerinizi girerek oturum açın.
- Daha sonra, "Ayarlar" işaretine tıklayın ve "Tüm Outlook Ayarlarını Görüntüle" yazısına basın.
- "Bağlı hesaplarınızı yönetin" başlıklı sayfada Outlook.com hesabınıza ait tüm bağlı hesaplar listelenir. İmleci kaldırmak istediğiniz bir bağlı hesabın üzerine sürükleyin ve "Sil" işaretine basın.
- Ve son olarak, "Kaydet" butonuna basarak bağlı hesap kaldırma işlemini tamamlayın.
Outlook.com hesabınıza bağlı olan bir hesabı kaldırdığınızda, o hesaba ait e-posta iletilerini görüntüleyebilir ve dilerseniz silebilirsiniz. Bağlı hesap kaldırma işleminde sadece Outlook.com ve bağlı olan hesap arasındaki bağlantı kaldırılmış olur. Bu nedenle, e-posta iletileriniz ve hesabınız sabit olarak kalır. Bağlı hesabınızı kaldırdığınızda, e-posta ve iletilerinizi silmek yerine, Outlook.com'da bir klasör açabilir ve tüm iletilerinizi bu klasör içine depolayabilirsiniz.
Bağlı Bir Hesap Kaldırıldığında E-postaya Ne Olur?
Outlook.com hesabınız ile bağlı hesabınızın bağlantısını kaldırdığınızda, bağlı hesabınızda bulunan e-posta iletilerini görüntülemeye devam edebilirsiniz. Ancak Outlook üzerinden bağlı hesabınızı kaldırmadan önce, ana hesabınızda oturum açıp bu iletilerin hala daha saklı olduğundan emin olmalısınız. Bu şekilde iletilerinizi kontrol ettikten sonra, Outlook üzerinden o hesaba ilişkin tüm e-postaları silebilirsiniz. Eğer e-postalarınızı silmek istemezseniz, Outlook üzerinden yeni bir dosya açarak e-posta iletilerinizi bu dosya içine kaydedebilirsiniz.
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