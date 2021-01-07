Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Microsoft'a bağlı olarak kurulan Outlook, farklı servisler sağlayan kapsamlı bir hizmettir. Microsoft'un çatısı altında kurulan Outlook ile Hotmail servisleri birleştirilerek pek çok yenilik oluşturuldu. Outlook, sadece bir mail uygulaması olmanın yanı sıra uçak veya otel rezervasyonları gibi karışık işlerinizi de organize etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. Outlook; posta, takvim ve kişiler gibi farklı özelliklerle kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmayı amaçlar. Aynı zamanda, Outlook, rakiplerine karşı sektörde yer edinebilmek adına devamlı olarak yeni arayış içerisindedir. Ancak kendini yenilemeye devam etse de, sektörde yaşanan çeşitliliğin ardından bazı kullanıcılar Outlook hesap silme işleminin nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Outlook'tan hesap silme işleminin bütün basamaklarını detaylı bir şekilde sizler için açıkladık.

Outlook Hesap Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır?

İlk olarak, Outlook.com e-posta hesabınızı tamamen kapatmak için Microsoft hesabının da kapatılması gerektiğini belirtelim. Microsoft hesabı kalıcı olarak silindiğinde ise e-posta adresiniz ve kayıtlı kişileriniz Microsoft sunucularından silinir. Mevcut olan Outlook.com hesabı ile yeni bir e-posta hesabı oluşturmak da mümkündür. Ancak yine de Outlook hesap kaldırma işlemi yapmak isterseniz, aşağıda hazırlamış olduğumuz Outlook hesabı silme resimli anlatımı incelemeniz yeterli olacaktır.