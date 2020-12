Outsiders için yeni fragman yayınlandı

Yeni Game Awards fragmanı oyunculara, ilerlemenin tek yolunun kendi kaderinizin sorumluluğunu üstlenmek ve Agresif Düşünmek olduğu Enoch gezegeninde hiper evrimleşmiş bir İnsan olarak gelişmelerine yardımcı olacak bir rehber olan Mantras of Survival’ı tanıtıyor.

Powers On Tap – Yıkıcı güçlerle savaş alanına hakim olun. Bekleme süreleri kısa ve güçler sıklıkla kullanılmalı, bu nedenle yalnızca mermilere güvenmeyin.

Kill To Heal – Tüm Outriderlar hasar vererek iyileşir. Enoch’ta ilaç, şırınga veya sağlık yenilemesi yok. Saldırganlık, savaşın kalbinde hayatta kalmanın ve gelişmenin anahtarıdır.

Cover’s For Cowards – Cover sizi OUTRIDERS’dan kurtarmaz, yalnızca size zaman kazandırır. En güçlü teçhizatlarınızı seçin ve savaşa dalın.

Think Aggressive – Hayatta kalmak için yol gösterici bir felsefe. Güven, Enoch’un savaş alanındaki her şeydir ve agresif bir oyun tarzı, başarının temel bileşenidir.

OUTRIDERS, 2 Şubat 2021’de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One ve PC’de ve 2021’in sonlarında Google Stadia’da çıkacak.

