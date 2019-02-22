HABER

Ovacık jeotermalde aynı şirkete yeni ruhsat

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 12:57 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi’nde, açılmak istenen 9 jeotermal kuyu ile ilgili ruhsat alan şirket, ruhsat süresinin dolmasının ardından yeni açılan ihaleye katılan olmayınca tekrar ruhsat aldı.Çeşme’nin Ovacık Mahallesi’ndeki en verimli ovada açılmak istenen jeotermal kuyular ile ilgili ruhsat alan şirket, ruhsat süresinin 19 Haziran 2018 tarihinde dolması üzerine 4 Aralık 2018 tarihinde tekrar ihaleye çıkmış; ancak 9 kuyunun açılacağı parsellerle ilgili teklif gelmemişti.

İzmir’in Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi’nde, açılmak istenen 9 jeotermal kuyu ile ilgili ruhsat alan şirket, ruhsat süresinin dolmasının ardından yeni açılan ihaleye katılan olmayınca tekrar ruhsat aldı.
Çeşme’nin Ovacık Mahallesi’ndeki en verimli ovada açılmak istenen jeotermal kuyular ile ilgili ruhsat alan şirket, ruhsat süresinin 19 Haziran 2018 tarihinde dolması üzerine 4 Aralık 2018 tarihinde tekrar ihaleye çıkmış; ancak 9 kuyunun açılacağı parsellerle ilgili teklif gelmemişti. Teklif gelmemesi üzerine ihalesiz olarak müracaata açık hale gelen söz konusu parseller için aynı şirket tekrar müracaat ederek, valilikten tekrar ruhsat aldı.
Çeşme’de tepkilere, dava konusuna neden olan ve bilirkişi tarafından verilen raporda, tarım arazileri olması nedeniyle "ÇED gerekli değildir" kararının uygun olmadığı belirtilmişti. Bilirkişi raporuna mahkemenin de uyması sonucunda yürütmeyi durdurma kararı verilen JES kuyuları ile ilgili sorun, yeniden ruhsatlarla tekrar gündeme geldi.
JES kuyuları ile ilgili davacı tarafın avukatlığını yapan Seher Gacar, aynı şirkete tekrar ruhsat verilmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün idare mahkemesi kararına rağmen tekrar ’ÇED gerekli değildir’ kararı vermesini beklemiyorum. Bu kez ’ÇED olumlu’ kararı ile geleceklerdir. ’ÇED olumlu’ kararına karşı da dava açılıp iptali mümkün. Sonuna kadar kararlılıkla gideceğiz kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!
Talasemi hastası Yusuf’un en büyük hayali tasarımlarını hayata geçirebilmekTalasemi hastası Yusuf’un en büyük hayali tasarımlarını hayata geçirebilmek
Yerli otomobil üretiminde mühendisler grubu start verdiYerli otomobil üretiminde mühendisler grubu start verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ataşehir'de hareketlilik! AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri

Ataşehir'deki AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri

Binali Yıldırım'ın "Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

"Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

Mehmetçik dondurucu soğukta görevinin başında! Böyle görüntülendiler

Dondurucu soğukta böyle görüntülendiler

2018'de Türkiye'de en çok bakın neresi gezilmiş?

2018'de Türkiye'de en çok bakın neresi gezilmiş?

İznik'teki Roma Tiyatrosu 10 yıldır kapalı bekliyor

UNESCO listesinde ama buraya kimse giremiyor

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme! Sanık polisin cezası belli oldu

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.