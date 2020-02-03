HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ovacık Kayak Merkezi'nde kar raftingi keyfi

Ovacık Kayak Merkezi'nde kar raftingi keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:39 | Son Güncelleme

Tunceli'de bir grup sporcunun, Ovacık ilçesindeki kayak merkezinde yaptığı kar raftingi renkli görüntüler oluşturdu - OVDOSD Başkanı Ali Haydar İmre: - "Kayak merkezimizdeki kar kalitemiz çok iyi. Bizler de kar raftingini burada kalıcı hale getirmek için sporcularımızla rafting yaptık"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir grup sporcu, Ovacık Kayak Merkezi'nde kar raftingi yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 5 yıl önce 5 milyon liralık yatırım projesiyle hayata geçirilen ve ziyaretçilerine kesintisiz kayak ve snowboard yapıp kızakla kayma imkanı sunan kayak merkezi, kar raftingine ev sahipliğinde bulundu.

Kar raftingini kalıcı hale getirmek isteyen Ovacık Doğa Sporları Derneği (OVDOSD) sporcuları, rafting botunu taşıyarak 1200 metre uzunluğundaki kayak pistinin zirvesine çıkardı.

Taktıkları kasklar ve giydikleri yeleklerle güvenlik önlemi alan sporcular, gerekli hazırlıklarını tamamladıktan sonra rafting botu ile kendilerini zirveden aşağıya bıraktı.

Botun hızını ve yönünü ellerindeki kürekler yardımıyla ayarlayan sporcular, pist üzerinde rafting yaptıkları sırada zaman zaman kara saplanarak heyecanlı anlar yaşadı.

OVDOSD Başkanı Ali Haydar İmre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın doğasıyla göz kamaştırdığını söyledi.

Her mevsim ilçede turizm hareketliliği yaşandığını belirten İmre, "Kayak merkezimizdeki kar kalitemiz çok iyi. Bizler de kar raftingini burada kalıcı hale getirmek için sporcularımızla beraber rafting yaptık. Oldukça heyecanlı ve neşeli geçti. Bütün doğa sporları sevenleri ilçemize bekliyoruz." dedi.

Sporculardan Barış İmre de ilk defa kar raftingi yaptığını ve keyif dolu anlar yaşadığını anlattı.

Deniz Erçe Aktaş da kayak merkezinde kar raftingi yapmanın heyecan verici olduğunu belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
PARTNERDoğuştan 31 parmaklı olan 63 yaşındaki kadın 'cadı' ilan edildiDoğuştan 31 parmaklı olan 63 yaşındaki kadın 'cadı' ilan edildi
Antalya'da 'koronavirüs' paniği! Sahilde 2 yarasa ölü bulunduAntalya'da 'koronavirüs' paniği! Sahilde 2 yarasa ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar raftingi Ovacık Kayak Merkezi Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

Erdoğan'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası ilk açıklama

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

Programdan ayrılma sebebi! Sert sözler

Programdan ayrılma sebebi! Sert sözler

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

Koronavirüs tedavisinde önemli gelişme

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Anestezi teknikerinin ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Yaylada mahsur kalan off-road ekibi kurtarıldı

Yaylada mahsur kalan off-road ekibi kurtarıldı

Göçmenlerden rüşvet aldığı iddia edilen polisler tutuklandı

Göçmenlerden rüşvet aldığı iddia edilen polisler tutuklandı

Son dakika! İdlib'den 151 bin sivil Türkiye sınırına geldi

151 bin sivil Türkiye sınırına geldi

Kar maskesi ve silahla geldi, "Paraları çıkart, yoksa patlatırım" dedi

Dehşeti yaşadı! "Patlatırım"

Antalya'da 'koronavirüs' paniği! Sahilde 2 yarasa ölü bulundu

Antalya'da 'koronavirüs' paniği! Sahilde 2 yarasa ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.