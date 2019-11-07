"Ovacık kurusu" kadın eliyle ekonomiye kazandırılıyor

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, her yıl yüzlerce dönüm arazi üzerine ekilen yerli kuru fasulye, tarladan hasat edildikten sonra kadınlarca taş, toprak ve ot gibi çöplerden ayıklanarak satışa hazır hale getiriliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu Ovacık'ta, her yıl yüzlerce dönüm araziye ekilen kuru fasulye, hem üreticiye hem de hasadını ya da ayıklamasını yapan kadınlara ekonomik kazanç sağlıyor.

Ovacık'ta iki yıl önce kurulan 94 Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında bir araya gelerek çalışan 25 kadın, üreticilerin satmak üzere torbalarla kooperatife getirdiği fasulyeleri elekten geçirerek krom tepsiler üzerinde ot, taş ve topraktan elle ayıklıyor.

İşçilerden Nahide İlker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul yaşantısından vazgeçerek Ovacık'a yerleştiğini söyledi.

Annesiyle ilçede yaşamına devam ettiğini belirten İlker, "Kooperatif sayesinde ekonomik kazanç sağlıyorum. Bir süre kooperatifin bez torba dikiş atölyesinde çalıştım ve şimdide fasulye ve barbunya paketleme alanında çalışıyorum. Sabah saat 08.00 gibi çalışma alanına geliyoruz ve akşam saat 17.00'ye kadar çalışmamız sürüyor. Kooperatife biz kadınlara iş olanağı sağladığı için bu anlamda çok teşekkür ediyoruz." dedi.