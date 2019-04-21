Ovacık'a nisan ayında kar yağdı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bahar mevsiminde yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Ovacık ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı sebebiyle ilçedeki ağaçlar, araçlar ile evler ve ilkbaharın etkisiyle açan çiçeklerin üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Güne kar yağışıyla uyanan vatandaşlar, nisan ayında yağan karla şaşkınlık yaşadı.

Bazı vatandaşlarda iş yerleri ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede, vatandaşlar cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle yürümekte zorluk çekti.

İlçe sakinlerinden Deniz Ferhatoğulları, AA muhabirine, nisan ayında yağan karla şaşkınlık yaşadığını belirtti.

İlçede son yılların en çetin kış mevsimini geride bıraktıklarını aktaran Ferhatoğulları, "Akşam saatlerinde yağmur başladı, kar yağacağı belliydi. Hava soğumuştu. Sabah uyandım, her yer bembeyaz olmuş. Ağaçların üzeri karla kaplanmış. Ovacık'ta nisan ayında kış mevsimini yaşıyoruz. Son 6-7 yıldır ilçemizde nisan ayında kar yağmıyordu." dedi.

Besici Mustafa Tiltay da meraların karla kaplı olmasından dolayı hayvanlarını ağıllardan dışarı çıkaramayacağı söyledi.

