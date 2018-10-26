Ovacık'ın organik ürünlerinden ilk parti Amerika ve İngiltere'ye ihraç edildi TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde üretilen nohut, kuru fasulye ve organik bal, İngiltere ve ABD'den yoğun talep görüyor. Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, organik ürünlere büyük talep olduğunu; son aylarda özellikle Avrupa ülkeleri ile ABD'den de yoğun talep üzerine ilk parti organik ürün ihracatını İngiltere ve Amerika'ya gerçekleştirdiklerini söyledi. ABD ve İngiltere'ye yaklaşık 7 ton bal, kuru fasulye ve nohut gönderdiklerini belirten Başkan Maçoğlu, "Oradaki bu ürünlerimizi tanıtma amaçlı kısa vadede bu kadar ama büyük taleplerin olduğunu biliyoruz. Şu an İngiltere'ye, küçük bir miktar da Amerika'ya ürünler gönderiliyor. Oradaki genel duruma göre arkadaşlara ürünlerimizi yollayacağız. Buradaki ürünlerin birçoğu bu ülkede küçücük bir çevrede kaldı. Son süreçte ürünlerimiz tüm şehirlere yayılmaya başladı. İnsanlardan yoğun bir talep var. Dış ülkelerde talep olmasının sebebi orada birçok mülteci arkadaşımızın olmasıdır. Bu durum bize keyif veriyor. Öyle ki buradan artık dünyanın birçok yerine burada üretilen organik ürünlerimizi yollamaya başladık. Özellikle Avrupa ülkelerinde yoğun talep var. Önümüzdeki dönem daha fazla organik ürün üreterek Avrupa'ya ihraç etmeyi planlıyoruz. Bugün ABD ve İngiltere'ye 6-7 ton ürün gönderiyoruz fakat bu rakam artacaktır" dedi. Ovacık halkı ile Tunceli'nin farklı yörelerinde üretilen organik ürünleri Avrupa ülkelerinde tanıtmanın başarılı bir iş olduğunu belirten Başkan Maçoğlu, "ABD ve İngiltere'ye gönderilecek balların bizim tarafımızdan analizi yapıldı. Polen değeri 1200. Türkiye'nin en kaliteli balı ve Türkiye'nin en iyi organik kuru fasulye ile nohutunu bizler üretiyoruz ve hem yurt içine, hem de yurt dışına pazarlıyoruz. Türkiye'de bu polen değerinde başka bal yok denilecek kadar az. Şimdiye kadar ürettiklerimizi bütün Türkiye'ye gönderiyorduk. Şimdi halkın ürettiklerini sınırlar ötesine göndermek bize enerji veriyor" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------- İhracat için paketlenen ürünler Ürünlerden görüntü Ürünlerin Tır'a yüklenmesi Başkan Maçoğlu'nun konuşması Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

