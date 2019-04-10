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Ovacık'ta baharda yağan kar hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:40 | Son Güncelleme

Ovacık'ta baharda yağan kar hayatı olumsuz etkiledi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, nisan ayında yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Ülke genelinde havaların ısınmaya başladığı ve bahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde, Ovacık ilçesi yeniden beyaza büründü.

İlçede dün geceden itibaren etkili olan soğuk hava ve sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı sebebiyle ilçedeki ağaçlar, araçlar ve evlerin çatılarının üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Karla karışık yağmurun etkili olduğu ilçede, vatandaşlar cadde ve sokaklarda yürümekte zorluk çekti.

Bazı vatandaşlar da kar yağışı nedeniyle araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede açan çiçekler de karla kaplanıp güzel görüntüler oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Ovacık Tunceli

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