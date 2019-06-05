Ovacık'ta foto safari heyecanı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 6-9 Haziran tarihleri arasında 2. Geleneksek Ovacık Foto Safari Yarışması gerçekleştirilecek.

Ovacık Kaymakamlığı ve Ovacık Belediyesince, tarihi, kültürel değerler ve doğal güzellikler ile insan portrelerini gelecek nesillere aktarmak ve ilçenin görsel arşivinin oluşturulması amacıyla düzenlenen yarışmaya yurt içi ile yurt dışından çok sayıda fotoğrafçı, gezgin, doğasever katılacak.

Katılımcı fotoğraf tutkunlarının ilçenin doğal güzelliklerini, yaban hayatını ve kültürel değerlerini kadrajlarından görüntüleyeceği ve 4 gün sürecek foto safari etkinliği, fotoğraf sunumları, müzik dinletileri ile halk oyunları gösterileriyle renklenecek.

Fotoğraf tutkunları, etkinlik boyunca çektikleri fotoğraflardan sadece beşini yarışmaya sunarak ödül kazanabilecek.

Sonuçları 10 Haziran'da açıklanacak yarışmada, fotoğrafları Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, fotoğraf sanatçıları Deran Atabey, Murat Bakmaz, Leyla Emektar ve Murat İbranoğlu ile Hakan Yaralı'dan oluşan jüri değerlendirecek.