TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, doğada kendiliğinden yetişen gelincik çiçekleri, kırmızı renkleriyle doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Bitki çeşitliliği ve endemik türler bakımından zengin floraya sahip Ovacık'ta, havaların ısınması sonrası gelincik çiçeklerinin açmasıyla tarlalar kırmızıya boyandı.

İlçeye 20 kilometre mesafedeki Yaylagünü köyünde 50 dönümlük alanda açan çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Haziran ayının ilk haftasında açmaya başlayan ve şiir, efsane ile türkülere konu olan gelincikler, doğal güzellikleriyle kentten ve çevre illerden ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Narin ve hassas yapısıyla bilinen gelincikler, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Köylülerden Zafer Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelincik çiçeklerinin her yıl tarlaları süslediğini söyledi.

Gelinciklerin kırmızı rengiyle güzel görüntü oluşturduğunu belirten Eroğlu, "Haziran ayıyla köyümüzde gelincik çiçekleri açmaya başlıyor ve bir hafta sonra da ömürleri tükeniyor. Köyümüz bu çiçekler sayesinde bir başka güzel oluyor. Gelin ve damat adayları buraya gelip fotoğraf çekimi yapıyor." dedi.

Fırat Tok da arkadaşının tavsiyesiyle çiçeklerin bulunduğu alana geldiğini belirterek, "Burası çok güzel, doğa harikası güzelliğin içerisindeyiz. Her yer kıpkırmızı ve çiçekler göz kamaştırıyor, manzara harika." diye konuştu.

