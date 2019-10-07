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Ovacık'ta güz renkleri göz kamaştırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 10:19 | Son Güncelleme

Tunceli'nin doğasıyla adından söz ettiren Ovacık ilçesi, sonbaharda ayrı güzelliğe büründü - Doğasever Hıdır Eren: - "Munzur Vadisi Milli Parkı müthiş. Çok değişik bitki ve hayvan türleri var"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi, sonbaharda doğaya yansıyan sarı tonlarla göz alıcı güzelliğe büründü.

Dağların arasında kurulu Ovacık'ta, ekimin gelmesiyle kendini iyice hissettiren sonbahar, doğada seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.

Her mevsim farklı güzelliklerin yaşandığı, çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ilçede, sarının tonlarına bürünen kavak, söğüt ve meşeler güzel görüntü oluşturuyor.

İlçede sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarının ağırlık kazandığı Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Dağları, Munzur Gözeleri ve Mercan Vadisi hem hafta içi hem de hafta sonlarında çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğa tutkununu ağırlıyor.

Gün boyu tabiatın sunduğu görsel güzellikler arasında vakit geçiren ziyaretçiler, gönüllerince piknik yapıp gezerek sonbaharın tadını çıkarıyor.

Yörede kışın habercisi olarak bilinen ve 500 ile 3 bin rakım arasındaki çayırlık, orman açıklıkları ile yamaçlarda yetişen beyaz ya da mor vargit çiçekleri de görenleri cezbediyor.

Doğaseverlerden Hıdır Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın doğasıyla göz kamaştırdığını söyledi.

İlçenin her mevsim güzel olduğunu belirten Eren, "Munzur Vadisi Milli Parkı müthiş. Çok değişik bitki ve hayvan türleri var, el değmemiş doğasıyla gerçekten insanı cezbediyor. Sonbaharda da o vadiden geçmek büyük keyif. Ovacık'ta doğa rengarenk." dedi.

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Ovacık sonbahar Tunceli

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