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Ovacık'ta kar kalınlığı 3 metreyi aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 11:17 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, aralık ayından itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Cömert Albayrak: - "İlçemizde aralıklarla kar yağışı oluyor. Bizler de her gün kar atmak zorunda kalıyoruz" - Hasan Tutum: - "Kışın zamanımız kar atmakla geçiyor. Kar bu coğrafyanın bereketidir, yağsın. Şu anda 3 metrenin üzerinde kar var"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, aralık ayından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 3 metreyi aştı.

Ovacık ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen ve kalınlığı yer yer 3 metreyi geçen kar yağışı nedeniyle ilçede birçok köy, mahalle ve sokak yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede, belediye ekipleri, Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliği ve Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yolları açık tutabilmek için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Yöre sakinlerinden Cömert Albayrak, AA muhabirine, kış aylarının çetin geçtiğini söyledi.

Karın hayatı olumsuz etkilediğini anlatan Albayrak, "İlçemizde aralıklarla kar yağışı oluyor. Bizler de her gün kar atmak zorunda kalıyoruz. Araçlarımız kara gömülüyor. Hem araçların üzerindeki hem de evlerin önündeki karları temizliyoruz. Kış mevsimi bizi bayağı zorluyor." dedi.

Esnaf Hasan Tutum da bir aydır kar yağışının devam ettiğini belirterek, "İlçemize bir gece de yarım metre ya da bir metre kar yağabiliyor. Kar yağışından şikayetçi değiliz. Sürekli kar atıyoruz. Kışın zamanımız kar atmakla geçiyor. Kar bu coğrafyanın bereketidir, yağsın. Şu anda 3 metrenin üzerinde kar var." diye konuştu.

İlkokul öğrencisi Deniz İdil Dokur da kar nedeniyle okula gitmekte güçlük çektiklerini, çoğu zaman eğitim kurumlarının tatil edildiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı kış Ovacık

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