Ekiplerin çalışmaları sonucu yolların açık olduğu ilçede, çığ düşmesi, tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda ise Belediye, Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliği ve Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekipleri, özverili çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte aralık ayından bu yana aralıkla etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Her mevsim doğal güzellikleriyle öne çıkan 1500 rakımlı, 3 bin nüfuslu ilçede, bu yıl kış mevsimi önceki yıllara göre daha zor geçiyor.

- "Kar yağışı 3 metreyi geçti"

Yöre sakinlerinden Deniz Yusuf, AA muhabirine, Ovacık'ta bu yıl kış mevsiminin çetin geçtiğini söyledi.

Kış mevsiminin en çok köylerde hayvancılıkla uğraşanları olumsuz etkilediğini belirten Yusuf, "Bu yıl bizim açımızdan çok zor, kayağı sevenler açısından ise çok güzel kış oldu. Beklenenin çok üzerinde kar yağışı da gerçekleşti. Kar kalınlığı yaklaşık 3 metreyi geçti." dedi.

- "Zor geçen kışlar güzel baharın habercisidir"

Bu ilçenin kışıyla da güzel olduğunu dile getiren Yusuf, şöyle konuştu:

"Ovacık'taki her günümden zevk alıyorum. En az bir ay daha bu kar yerde kalır. Şu an boyumdan fazla kar birikintileri var. Belki nisan ayının ortalarına kadar bu kar anca erir. Ama zor geçen kışlar güzel baharın habercisidir. Baharda bizleri güzel şeyler bekliyor. Zaten Ovacık'ta kışa dayanabilmek için ilkbahar mevsimini hayal ediyoruz. Burası baharda cennet gibi oluyor. O yüzden bu kış mevsimini yaşamaya değiyor."

Çakmaklı köyünde hayvancılıkla uğraşan Fadime Sarıgül de kış mevsiminin zor geçmesi nedeniyle hayvanlarıyla ilgilenmesinin güçleştiğini söyledi.

