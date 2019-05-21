HABER

Ovacık'ta oğlaklar merayla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 12:19 | Son Güncelleme

Tunceli'de küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Ovacık ilçesinde, besicilerin ağıllarda özenle baktığı oğlaklar meraya çıkarıldı - Besici Yasin Özkanlı: "Oğlaklar annelerinden emdikleri sütle besleniyorlardı, şimdiyse meralara çıkardığımız oğlaklar otlamayı öğreniyor"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki besiciler, ağıllarda özenle bakıp büyüttüğü oğlakları, doğal şartlara uyum sağlamaları ve beslenebilmesi için meraya çıkardı.

Kentte zengin bitki örtüsü dolayısıyla küçükbaş hayvan yetiştiriciliğin yaygın yapıldığı ilçelerden Ovacık'ta, her yıl ocak sonu ile mart ayı aralığında dünyaya gelen keçilerin yavruları ilkbaharla yeşeren meralarda otlatılmaya başlandı.

Kışı ağıllarda geçiren keçilerini ve oğlaklarını sağlıklı şekilde bahara çıkarmanın mutluluğunu yaşayan besiciler, günün belli saatlerinde meraya saldıkları oğlakların güneş görüp yemyeşil otlardan yiyerek gelişmelerini ve doğa koşullarına adapte olmalarını sağlıyor.

Besicilerden Yasin Özkanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl çetin geçen kıştan dolayı hayvanlarını beslemekte zorlandığını söyledi.

Gözeler köyünde iki yıldır keçi yetiştirdiğini anlatan Özkanlı,"Keçilerimizi bir aydır meralarda otlatıyoruz, ayrıca ağıllarda bakımını yaptığımız oğlaklar var. Oğlaklar annelerinden emdikleri sütle besleniyorlardı, şimdiyse meralara çıkardığımız oğlaklar otlamayı öğreniyor. Oğlaklar genellikle çok yaramaz ve sevimli oluyor, bazen merada üzerimize zıplıyor bizimle oynuyorlar." ifadesini kullandı.

Sevimlilikleriyle besicilerin yüzünü güldüren oğlaklar, fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.

Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...Bu görüntüler Denizli'den! Bir anda tellere sıkışınca...
Afrika'dan Diyarbakır'a göçleri nesiller sürdüAfrika'dan Diyarbakır'a göçleri nesiller sürdü
Hollandalı öğrencilerin umudu bir Türk öğretmenHollandalı öğrencilerin umudu bir Türk öğretmen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İlkbahar Oğlak Ovacık

En Çok Okunan Haberler

O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı

O baskın pahalıya patladı! Mansur Topçuoğlu tutuklandı

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Tokat'ta feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti

Tokat'ta feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti

Paralar 10 gün sonra hesapta

Paralar 10 gün sonra hesapta

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun'daki Hacı Abdullah Duvarı görenleri şaşırtıyor

Tam 400 yıllık! Gören şaşırıyor

3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul'da metro şantiyesinde silahlı soygun

İstanbul'da metro şantiyesinde silahlı soygun

Maltepe'de dehşet! Giden minibüsten düştü

Maltepe'de dehşet! Giden minibüsten düştü

Üniversiteli çoban, hayvanları otlatırken KPSS'ye çalışıyor

Üniversiteli çoban, hayvanları otlatırken KPSS'ye çalışıyor

32 yıldır ormanda yaşıyorlar!

32 yıldır ormanda yaşıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.