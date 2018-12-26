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Ovacık'ta okullara kar tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 10:39 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde okullar, kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildi.

Ferit DEMİR/ TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde okullar, kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildi.
Tunceli'de dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle Nazimiye, Pülümür, Hozat ve Ovacık ilçelerinde 91 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları açmak için çalışma yaptığı belirtildi. Ovacık ilçesinde ise kar nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Ovacık Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçe merkezi ile köylerde bulunan tüm okulların tatil edildiği belirtildi.

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