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Ovacık'ta yamaç paraşütü ve kayak keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 11:59 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki kayak merkezinde kayanların yanı sıra yamaç paraşütü yapanlar ve karda golf oynayanlar da dikkati çekti - Yamaç paraşütü eğitmeni Suat Toksun: - "Ovacık ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirmek hayallerimden biriydi. Buraya gelmek çok güzel. Çok mutluyum"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki kayak merkezinde hafta sonu ve yarıyıl tatilinin son günü dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce 5 milyon liralık yatırım projesiyle hayata geçirilen ve yörenin cazibe merkezine dönüşen Ovacık Kayak Merkezi, çevre il ve ilçelerden birçok kayakseveri ağırlıyor.

Doğal güzellikler arasında kayma imkanı sunan merkeze gelenlerden bazıları yamaç paraşütü yaparken, bazıları kayak ve snowboard yapıp kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

Kayak merkezine gelenler arasında bulunan yamaç paraşütü eğitmeni Suat Toksun, kayak merkezindeki Kel Tepe mevkisinde yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirdi.

Yamaç paraşütünü kar motoru yardımıyla zirveye çıkaran Toksun, gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra paraşütle havalandı.

Kayak merkezi semalarında birkaç dakika uçan Toksun, daha sonra güvenli şekilde iniş yaptı.

Yamaç paraşütü eğitmeni Suat Toksun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın çok güzel doğaya sahip olduğunu söyledi.

Ovacık'ı kuş bakışı izlemekten keyif aldığını ifade eden Toksun, şunları kaydetti:

"Ovacık ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirmek hayallerimden biriydi. Buraya gelmek çok güzel. Çok mutluyum. Birçok ilde paraşütle uçuş gerçekleştirdim ama Ovacık bu konuda ilgimi daha çok çekiyordu. Ovacık ve kayak merkezi gökyüzünden daha da güzel görünüyor."

Toksun, Ovacık ilçesi ve kayak merkezinin yamaç paraşütü yapmak için ideal bir yer olduğunu vurgulayarak, "Gerekli çalışmalar yapılırsa burası paraşüt cenneti olabilir. Zaten coğrafyasıyla turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Ovacık'ta bakir alanlar çok fazla. Bizim için de bu tür yerlerde uçmak daha anlamlı hale geliyor. Özellikle buraya kaymaya değil, uçmaya geldik." diye konuştu.

- Kar üzerinde golf oynadılar

Hafta sonunu Ovacık Kayak Merkezi'nde değerlendiren bazı vatandaşların ise kar üzerinde golf oynaması dikkati çekti. Atış sırasında kimi vatandaşların topu ıskalaması renkli görüntüler oluşturdu.

Doğucan Yerlikaya, yaklaşık bir yıldır golfla ilgilendiğini belirterek, kar üzerinde golf oynamanın keyifli olduğunu dile getirdi.

Ovacık'ta kışın çetin geçtiğini, insanların zaman ayırabileceği sosyal aktivitelerin sınırlı olduğunu kaydeden Yerlikaya, "Bizlerde kar kalınlığının 3 metreyi aştığı Ovacık ilçesinde farklı bir şey yapmak için golf oynadık. Arkadaşlarımızla çok eğlendik." dedi.

İlk defa golf sopası tuttuğunu ifade eden Sercan Karataş da golf oynamanın kolay olmadığını, atış yaparken zorlandığını söyledi.

İlçede yaklaşık bir aydır kar yağışının etkili olduğuna işaret eden Karataş, "Ben ve arkadaşlarım da karı fırsata çevirdik ve kar üzerinde golf oynadık. İlginç bir deneyim oldu." ifadesini kullandı.

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Ovacık Kayak Merkezi Tunceli yamaç paraşütü

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