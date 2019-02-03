Ovacık'ta yamaç paraşütü ve kayak keyfi

Yamaç paraşütü eğitmeni Suat Toksun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ın çok güzel doğaya sahip olduğunu söyledi.

Kayak merkezi semalarında birkaç dakika uçan Toksun, daha sonra güvenli şekilde iniş yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce 5 milyon liralık yatırım projesiyle hayata geçirilen ve yörenin cazibe merkezine dönüşen Ovacık Kayak Merkezi, çevre il ve ilçelerden birçok kayakseveri ağırlıyor.

"Ovacık ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış gerçekleştirmek hayallerimden biriydi. Buraya gelmek çok güzel. Çok mutluyum. Birçok ilde paraşütle uçuş gerçekleştirdim ama Ovacık bu konuda ilgimi daha çok çekiyordu. Ovacık ve kayak merkezi gökyüzünden daha da güzel görünüyor."

Toksun, Ovacık ilçesi ve kayak merkezinin yamaç paraşütü yapmak için ideal bir yer olduğunu vurgulayarak, "Gerekli çalışmalar yapılırsa burası paraşüt cenneti olabilir. Zaten coğrafyasıyla turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Ovacık'ta bakir alanlar çok fazla. Bizim için de bu tür yerlerde uçmak daha anlamlı hale geliyor. Özellikle buraya kaymaya değil, uçmaya geldik." diye konuştu.

- Kar üzerinde golf oynadılar

Hafta sonunu Ovacık Kayak Merkezi'nde değerlendiren bazı vatandaşların ise kar üzerinde golf oynaması dikkati çekti. Atış sırasında kimi vatandaşların topu ıskalaması renkli görüntüler oluşturdu.

Doğucan Yerlikaya, yaklaşık bir yıldır golfla ilgilendiğini belirterek, kar üzerinde golf oynamanın keyifli olduğunu dile getirdi.