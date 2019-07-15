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Ovacık'ta yaylada patlama: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 13:47 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 2 çocuğun hayvan otlattığı yaylada bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

OVACIK (Tunceli),(DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 2 çocuğun hayvan otlattığı yaylada bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çocuklardan biri öldü, diğeri ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Ovacık'ın Bilgeç köyü kırsalında meydana geldi. Kimlikleri belirsiz biri kız 2 çocuğun yaylada hayvan otlattığı sırada bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada erkek çocuk hayatını kaybederken, kız ise yaralandı. İhbarla bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı kız hastaneye kaldırılırken, erkek çocuğun cesedi ise morga konuldu. Acil serviste tedaviye alınan kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Güvenlik güçleri patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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