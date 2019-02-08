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"Ovaköy Sınır Kapısı, Türkiye-Irak ilişkilerini olumlu etkileyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 20:19 | Son Güncelleme

SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran: - "Ovaköy sınır kapısının açılması için hem Türkiye, hem de Irak Merkezi Hükümeti beraber çalışırsa özellikle Ninova eyaleti içerisinde yer alan Sincar bölgesinin terör unsurlarından temizlenebilmesinin yolu açılacaktır"

İSTANBUL (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, "Ovaköy sınır kapısının açılması için hem Türkiye, hem de Irak Merkezi Hükümeti beraber çalışırsa özellikle Ninova eyaleti içerisinde yer alan Sincar bölgesinin terör unsurlarından temizlenebilmesinin yolu açılacaktır." dedi.

Duran, AA muhabirine, Araştırmacısı Fatih Muslu'nun kaleme aldığı, SETA'nın yayımladığı, "Ovaköy Sınır Kapısı Kapsamında Türkiye-Irak İlişkileri" analizine dair açıklamalarda bulundu.

Türk hükümet yetkilileri ve Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın girişimleriyle Ovaköy Sınır Kapısı'nın yeniden gündeme geldiğini belirten Duran, Türkiye'nin yeni kapı için üzerine düşen görevi yerine getirme noktasında olumlu mesajlar verdiğini söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Habur üzerinden devam eden Türkiye-Irak ticari faaliyetlerinde önemli gelir elde ettiğini dile getiren Duran, iki ülke ticaretinin tek bir kapı üzerinden sürdürülmesinin yetersiz olduğunu ve önemli kayıplara yol açtığını ifade etti.

Duran, "Açılması gündemde olan Ovaköy Sınır Kapısı, Türkiye-Irak ilişkilerini olumlu yönde etkileyecektir. Ovaköy ile beraber, iki ülke arasında ticaret hacmi genişleme imkanı yakalarken, Türkiye direkt bir hat üzerinden Irak'ın güneyine bağlanma imkanı yakalayacak." dedi.

Sınır kapısının açılması için Türkiye'nin Irak Merkezi Hükümeti ile koordineli bir şekilde iş tutmasının gerekli olduğunu vurgulayan Duran, Ankara-Bağdat arasında iletişimin artırılması gerektiğini kaydetti.

DEAŞ'ın Musul bölgesini ele geçirmesinden sonra, Ezidi halka yapılan saldırıları bahane ederek PKK'nın Sincar bölgesine yerleştiğini hatırlatan Duran, bu durumun Türkiye'nin güney sınırını tehdit eder hale geldiğinin altını çizdi.

Analizde Türkiye'nin Irak Merkezi Hükümeti ile beraber çalışmasının öneminin vurgulandığını aktaran Duran, "Ovaköy sınır kapısının açılması için hem Türkiye, hem de Irak Merkezi Hükümeti beraber çalışırsa özellikle Ninova eyaleti içerisinde yer alan Sincar bölgesinin terör unsurlarından temizlenebilmesinin yolu açılacaktır." ifadesini kullandı.

"Ovaköy'den Bağdat'a uzanacak ticari bir hattın varlığı Türkiye'nin Musul bölgesinin yeniden inşasında önemli bir rol oynamasının önünü açacaktır." diyen Duran, "DEAŞ'la mücadelede yerle bir olan Musul ve civarının yeniden inşasında Türkiye önemli bir rol oynayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, Türkiye'nin Irak siyasetinde daha etkili olabileceğini, böylelikle Musul ve Telafer bölgesinde yaşayan Türkmenlerle daha yakın ilişki kurabileceğini anlattı.

Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılması durumunda Türkiye-Irak ilişkilerinin hem ticari, hem de güvenlik açısından gelişeceğine değinen Duran, sınır kapısının açılması için gerekli adımların bir an önce atılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Ovaköy Sınır Kapısı (SETA) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran Türkiye-Irak ilişkileri

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