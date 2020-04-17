Ovalı'nın duyurduğu 'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden ilk yorum

Koronavirüsün tedavisiyle ilgili umut veren gelişmeyi Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Ovalı, yaptığı açıklamada "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyorki insanların hayatını kurtarabilir. Insanların hayatından gün çalmak istemedik..Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarima tesekkur ederim — Ercüment Ovalı (@ercumentovali) April 16, 2020

AZAP'TAN DORNAZ ALFA AÇIKLAMASI



Haber Global'de Senem Toluay Ilgaz'ın Dornaz Alfa ilacıyla ilgili sorularını yanıtlayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, ilacın şu ana kadar Türkiye'de hiç kullanılmadığını, başka ülkelerde de klinik çalışma amacıyla çok küçük hasta gruplarında kullanıldığını söyledi.

'ÇOK SAYIDA İLACIMIZ VAR HALA TEDAVİDE ETKİLİ OLDUĞU BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞ BİR İLACIMIZ YOK'



Alpay, ilaçla ilgili olarak şunları söyledi:

"Çok olağanüstü günlerden geçiyoruz. Hastalık hızlı bir şekilde yayılıyor ve herkes elinden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyor. Bunun heyecanı ile bilimsel akış şemalarının dışına çıkarak açıklamalarla karşılaşıyoruz. Ben bunu araştırmacıların heyecanına ve hastalığın çok yayılıyor olmasına bağlıyorum.