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Ovalı'nın duyurduğu 'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden ilk yorum

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.04.2020 14:03 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için üzerinde çalıştıkları ilacın 'Dornaz Alfa' ilacı olduğunu ve ilacın oldukça etkili olduğu açıklamasının ardından Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan ilk yorum geldi. Prof. Dr. Azap ilaçla ilgili olarak "Bu tür heyecanlı açıklamalar insanlarda gereksiz ve bilimsel zemini olmayan güven ve umut duygusuna sebep oluyor." dedi.

Ovalı'nın duyurduğu 'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden ilk yorum

Koronavirüsün tedavisiyle ilgili umut veren gelişmeyi Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurmuştu. Ovalı, yaptığı açıklamada "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

AZAP'TAN DORNAZ ALFA AÇIKLAMASI

Haber Global'de Senem Toluay Ilgaz'ın Dornaz Alfa ilacıyla ilgili sorularını yanıtlayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, ilacın şu ana kadar Türkiye'de hiç kullanılmadığını, başka ülkelerde de klinik çalışma amacıyla çok küçük hasta gruplarında kullanıldığını söyledi.

'ÇOK SAYIDA İLACIMIZ VAR HALA TEDAVİDE ETKİLİ OLDUĞU BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞ BİR İLACIMIZ YOK'

Alpay, ilaçla ilgili olarak şunları söyledi:

"Çok olağanüstü günlerden geçiyoruz. Hastalık hızlı bir şekilde yayılıyor ve herkes elinden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyor. Bunun heyecanı ile bilimsel akış şemalarının dışına çıkarak açıklamalarla karşılaşıyoruz. Ben bunu araştırmacıların heyecanına ve hastalığın çok yayılıyor olmasına bağlıyorum.

Bu tür heyecanlı açıklamalar insanlarda gereksiz ve bilimsel zemini olmayan güven ve umut duydusuna sebep oluyor. Daha sonra hayal kırıklığı ve umutsuzluk gelişebilir diye endişelerim var benim kişisel olarak. O yüzden bunları çok dikkatli bir şekilde değerlendirmek lazım. Çok sayıda çalışmalar var ama hala tedavide etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir ilacımız yok.

Tedavi için kullanıma girme olasılığı var demek doğru olur. Pek çok ilaç için de bu durum söz konusu. Bizim için bir ilacın hastalık tedavisinde kullanılabilir olması için karşılaştırmalı, kontrollü çalışmalara ihtiyaç var. Ancak o zaman bunun fazladan bir katkısı olduğunu söyleyebilirsiniz. Hastalar üzerinde denenmesi gerekiyor."

DORNAZ ALFA İLACI NEDİR?

Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle "rekombinant human DNAz" (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF (Kistik Fibrozis) hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötro fillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA'yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

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dornaz alfa Ercüment Ovalı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap koronavirüs

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