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Overwatch'ın yeni kahramanı Echo şimdi oyunda!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.04.2020 15:35 | Son Güncelleme

Echo şu anda PC, Xbox One, PS4 ve Nintendo Switch platformlarında devrede! Ek beceri modüllerinizi açmaya ve yeni çok rollü robot kahramanımızı yönetmeye hazır mısınız?

Overwatch'ın yeni kahramanı Echo şimdi oyunda!

Açık Rekabetçi Sıra

Yeni rekabetçi mod Açık Rekabetçi Sıra Arcade'e geliyor ve dört hafta kadar devam edecek. Bu mod, kahraman havuzları ve tek kahraman limiti de dahil olmak üzere standart dereceli kurallarını kullanıyor; ancak rol kısıtlamalarına veya rol sıralarına sahip değil.

Echo – Yetenekler

Mevcut duruma hızla adapte olabilen ve çarpışmalarda farklı roller üstlenebilen bu yapay zeka harikasıyla düşmanlarınızı tek tek dize getireceksiniz
Üçlü Atış (Birincil Ateş)

  • Üçgen biçimindeki bir alana aynı anda üç atış yapar.
  • Yapışkan bomba salvosu gönderir. Bombalar bir gecikmenin ardından infilak eder.
  • Hızla ileri atılır. Ardından özgürce uçabilir.
  • Birkaç saniye boyunca bir ışın göndererek canı yarısının altında olan hedeflere yüksek miktarda hasar verir.
  • Hedef rakip kahramanı kopyalayarak onun yeteneklerini kazanır.
  • Düştüğü esnada süzülebilir.
  • Yapışkan Bombalar (İkincil Ateş)
  • Uçuş (Shift)
  • Odaklı Işın (E)
  • Kopyala (Ulti)
  • Süzül (Pasif)

Echo Kimdir?

Echo, Overwatch'ın ilk üyelerinden biri olan Singapurlu bilim insanı Dr. Mina Liao tarafından inşa edilmişti. Dr. Liao, organizasyona katılmadan önce robotik ve yapay zekâ alanlarının önde gelen uzmanlarından biri olarak görülüyordu.

Orijinal omnic tasarımlarını geliştirmek Dr. Liao'nun hayaliydi ve bu hayal Echo projesinin de temelini oluşturdu. Çevresine uyum sağlayabilen ve tıbbi destekten inşaata kadar pek çok farklı fonksiyonu öğrenebilecek şekilde programlanabilen; ancak bağımsız karar verme mekanizmaları önemli ölçüde sınırlı olan bir robot geliştirdi. Overwatch, Echo'yu ne sıklıkla ve nerede kullanacağına temkinli yaklaşıyordu. Tabii Liao, Echo'yu izleyerek öğrenebilen güçlü ve kapsamlı bir yapay zekâyla donatmıştı. Dolayısıyla konuşma şekli de dahil olmak üzere Liao'nun pek çok davranışı Echo tarafından benimsenmişti.

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Açık Rekabetçi Sıra arcade echo Overwatch Yetenekler FPS echo yetenekler

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