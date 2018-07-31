Overwatch ligi'nin ilk şampiyonu belli oldu!

ABD'nin New York şehrindeki Barclays Center'da oynanan finalde Philadelphia Fusion'ı yenen London Spitfire şampiyon oldu. Bu sonuçla birlikte Overwatch Ligi'nin ilk şampiyonu ünvanını alan London Spitfire 1 milyon $'lık ödülün de sahibi oldu.

There were so many hard times during the season but we are Champions today and I am so happy. It was an amazing stage. Thank you for everyone who cheered for us until the end!! #AcesHigh — Gesture (@GestureOW) 28 Temmuz 2018

Turun ilk setini 3-1'lik skorla kazanan London Spitfire, ikinci sette rakibini 3-0'lık bir skorla geçmesini bildi ve şampiyonluğa oldukça kolay bir şekilde ulaşmış oldu. Yaklaşık 20.000 kişi mücadeleyi Barclays Center'dan takip ederken 300.000'i aşkın kişi Twitch platformundan mücadeleyi takip etti.



