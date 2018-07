Overwatch ligi'nin ilk şampiyonu belli oldu!

ABD'nin New York şehrindeki Barclays Center'da oynanan finalde Philadelphia Fusion'ı yenen London Spitfire şampiyon oldu. Bu sonuçla birlikte Overwatch Ligi'nin ilk şampiyonu ünvanını alan London Spitfire 1 milyon $'lık ödülün de sahibi oldu.

There were so many hard times during the season but we are Champions today and I am so happy. It was an amazing stage. Thank you for everyone who cheered for us until the end!! #AcesHigh