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Overwatch’ta Yepyeni Şimşek Kostümü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.03.2020 17:32 | Son Güncelleme

“Şimşek”, Overwatch League takımlarını ve oyuncularını temsil eden efsanevi kostümlerin en yenisi olarak oyunda yerini alacak.

Overwatch’ta Yepyeni Şimşek Kostümü

“Şimşek” (Thunder) isimli kostüm, 2019 sezonunun en değerli oyuncusu Jay “Sinatraa” Won ve 2019 San Francisco Shock takımının katkılarıyla tasarlandı. Bu serideki diğer kostümlerse “Flying Ace” London Spitfire Winston kostümü ile 2018 liginin en değerli oyuncusu Seong-Hyun “Jjonak” Bang için yapılan “Zen-Nakji” Zenyatta kostümü.

OWERWATCH ŞİMŞEK KOSTÜMÜ NE ZAMAN GELECEK?

Overwatch oyuncuları, bu özel tasarım efsanevi kostümü tüm platformlarda 26 Mart ve 9 Nisan tarihleri arasında 200 OWL Sembolü karşılığında alabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Overwatch Overwatch League Flying Ace Blizzard

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