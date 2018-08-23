Blizzard'ın en popüler oyunlarından biri olan Overwatch, bu hafta sonuna özel olarak ücretsiz oluyor. Toplamda üç gün sürecek olan etkinliğe PlayStation, Xbox ve PC oyuncuları katılabilecek.
Blizzard’ın ücretsiz hafta sonu etkinliği, 25 Ağustos tarihinden 28 Ağustos gününe kadar devam edecek. Oyuncular bugünden itibaren oyunun ön yüklemesini gerçekleştirebilecek tüm platformlardan.
Ön yükleme yapmak isteyen kullanıcıların ücretsiz etkinlikten yararlanmaları için PlayStation Plus veya Xbox Live Gold üyeliğine sahip olmaları gerekiyor. PC’de oynamayı planlayanlar ise etkinliğin başlamasıyla birlikte oyunu Battlenet üzerinden ücretsiz bir şekilde indirebilecek.
Overwatch ücretsiz oluyor!
Ücretsiz hafta sonu etkinliği, Overwatch severler ve daha oynama şansı yakalayamamış olanlar için 3 günlük bir fırsat sunuyor. Birbirinden renkli karakterlerin yer aldığı Overwatch, sizleri farklı bir mücadelenin içerisine sokacak. Arkadaşlarınız ile beraber bu hafta sonunu nasıl geçireceğinizi bilmiyorsanız, işte size fırsat.
Overwatch, ilk çıktığı zamanlar pek ilgi görmemişti ancak sonrasında getirilen güncellemeler sayesinde şaha kalkan yapım, birçok kesim tarafından oynanmış ve kendi kitlesinin oluşmasına sebebiyet vermişti. Tekrardan hatırlatmak gerekirse; oyunu sadece PlayStation Plus veya Xbox Live Gold üyeliğine sahip olanlar deneyimleyebilecek.
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