Ovit Dağı'na "Cumhuriyet" tırmanışı

Samsun Dağcılık Kulübü (SAMDAK) Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Ovit Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

SAMDAK üyesi 9 dağcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Ovit Dağı zirvesine tırmandı.

Tırmanışın başarıyla gerçekleştirildiğini belirten SAMDAK Başkanı Faruk Karaduman, yaptığı açıklamada, "Ulu Önder Atatürk'ün 'Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare biçimi, Cumhuriyet idaresidir' diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk ulusuna bırakılmış en büyük miras ve asla vazgeçilmez bir değerdir." ifadelerini kullandı.

