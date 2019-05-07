Ovit'in iki yüzü

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- RİZE'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçeleri arasında yapılan Ovit Dağı tüneli sayesinde ulaşım 12 ay aksamadan yapılırken, tünelin 700 metre üzerindeki geçitte ise metrelerce kar ile mücadele ediliyor. İkizdere ilçesindeki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidi 5 ay önce yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kış aylarında çığ riski nedeniyle kapalı tutulan Ovit Dağı geçidinde baharla birlikte başlatılan yol açma çalışmaları da tamamlandı. Karayolları ekipleri kar kalınlığının 3 ila 15 metreye ulaştığı Ovit Dağı'nda iş makineleriyle günlerce süren mücadele sonunda yolu ulaşıma açtı. Ekipler, zaman zaman yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Tek aracın geçebileceği yol güzergâhındaki yerleşim alanları ise kara gömülü halde. Kasım ile nisan ayları arasında yoğun kar yağışı nedeniyle evlerini terk eden vatandaşların yaklaşık 1 ay sonra dönmesi bekleniyor. Bu arada 14,3 kilometrelik Ovit Dağı tünelinde ise ulaşım yaz- kış demeden kesintisiz olarak 12 ay boyunca yapılabiliyor. Sürücüler de tünel ile Erzurum'dan Rize'ye rahat bir şekilde gidip geldiklerini söyledi.



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