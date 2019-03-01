Ovit’te aç kaldığı için yola inen tilkiyi bisküvi ile besledi

Rize’nin yüksek kesimlerinde bir kaç gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Karla kaplı dağlarda yiyecek bulmakta zorlanan tilki, Ovit Dağı Geçidi’nde karayoluna inerken, yoldan geçen bir vatandaş arabada bulunan bisküvi ile aç tilkinin karnının doyurdu.

Aç bir tilki geçtiğimiz gün Rize’nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı Geçidi’ne indi. Yoldan aracıyla geçen Rizeli esnaf Fatih Benli, tilkiyi yol kenarında görünce aracını durdurarak araçtan indi. Benli, her halinden aç olduğu anlaşılan tilkiye o sırada araçta bulundurduğu bisküviden verdi. Tilkiyi bisküvi ile elleriyle besleyen Benli’nin o anları arkadaşı tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, tilki karnını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştı.



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